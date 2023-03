Závody dronů – nový sport, ze kterého se stává fenomén

S chutí sledujete sportovní přenosy od fotbalu až po šipky a ani v droním světě nejste žádným nováčkem? Pak by vás mohly zajímat závody dronů, které divákům přináší pořádnou dávku adrenalinu, dechberoucí světelné efekty a poměrně jasnou představu o tom, jak bude sportovní scéna vypadat v budoucnu. A pokud vás létání s dronem skutečně zajímá, dost možná během sledování okoukáte i nové triky.

DRL: Rychlost a světelné efekty

Drone Racing League (DRL) se dá do češtiny volně přeložit jako „Závodní Liga Dronů“. DRL se poprvé konala v roce 2016 ve Spojených státech amerických a od té doby se těší stále větší oblibě. Zjednodušeně řečeno jde o vysokorychlostní létání se závodními drony (First Person View drony). A opravdu nejde o žádné šneky – závodní drony DRL létají rychlostí až 145 km/h. Pro porovnání, drony pro děti se pohybují rychlostí maximálně 60 km/h a z FPV dronu DJI Avata nevymáčknete vyšší rychlost než 97 km/h.

Ale zpátky k DRL – jistě vás zajímá, jak takový závod probíhá. Závodník se usadí do křesla, na oči si nasadí speciální FPV brýle a závod může začít. DRL není zážitkem jen pro samotné letce, ale také pro diváky. Závodníci používají techniku poskytnutou přímo společností DRL, a všichni tak mají stejné startovní podmínky. Hlavní jsou tedy schopnosti pilota a ne schopnosti dronu. Cílem závodu je dorazit do cíle jako první, bez větší újmy a dokončit všechna vypsaná kola. Piloti musí umět včas zabránit kolizi s dalšími drony, nastraženými překážkami a současně se trefovat do postavených (a působivě osvětlených) bran.

Drony jednotlivých závodníků jsou odlišeny barevným LED nasvícením. Například DRL Racer4 má na svém těle až 1000 LED pixelů, takže skutečně září. Díky nasvícení fanoušci přesně vědí, kde je stroj jejich favorita. Létá se zpravidla za tmy, a to převážně ve sportovních halách, ale výjimkou nejsou ani umělecké galerie nebo muzea.

Foto dronpro.cz

V televizi, na internetu nebo naživo

Drone Racing League představuje unikátní kombinaci fyzického a virtuálního sportu a na závodech najdete fanoušky všech věkových kategorií, muže i ženy. Největšími příznivci závodů vysokorychlostních dronů jsou obyvatelé Spojených států amerických a Číny.

Přenosy droních soubojů mohou fanoušci sledovat živě na sportovních stanicích a dalších platformách (např. NBCSN, Twitter, Fox Sports, YouTube, Sky Sports, ProSieben, Weibo). V současnosti má DRL YouTube kanál něco málo přes 510 tisíc odběratelů a účet DRL na sociální síti TikTok se pyšní dokonce 5,3 milionu sledujících.

Samozřejmostí jsou také propracované webové stránky DRL, na kterých si můžete prohlédnout kalendář DRL závodů pro následující měsíce a najdete zde také zajímavé informace o DRL pilotech. Součástí webu je rovněž e-shop, kde můžete pořídit trička, kšiltovky a další předměty z fanshopu.

Foto dronpro.cz

Vyzkoušejte si závodění na vlastní kůži

Se svým droním parťákem létáte pravidelně, ale na přihlášku do DRL to ještě nevidíte? Trénink dělá mistra a létání se závodním dronem můžete trénovat i v pohodlí domova. V současnosti se nabízí celkem 3 možnosti – aplikace Drone Racing Arcade, simulátor DRL SIM nebo projekt Drone Galaxy.

Jak název napovídá, Drone Racing Arcade představuje jednoduchou, ale přesto zábavnou hru, ve které závodíte s dronem. Stáhnout si ji můžete zcela zdarma a je vhodná pro zařízení s operačním systémem Android i Apple.

DRL SIM můžete hrát na konzolích PlayStation, Xbox, Epic Games a Steam. Od základů létání se postupně propracujete ke složitějším trikům. Pár hodin tréninku s droním simulátorem a létání máte v malíčku. Následně můžete svůj virtuální dron provětrat v kopii DRL závodu a vyzkoušet si, jak dobrým pilotem jste. Nebo řekněte o tomto simulátoru svým kamarádům a zasoutěžte si proti sobě. Tvůrci se dokonce nechali slyšet, že chování techniky v DRL simulátoru odpovídá reálnému létání s FPV drony, což je zajímavé především pro letce, kteří by z klasického dronu s kamerou chtěli časem přejít právě k FPV dronu. Vzhledem k ceně takového stroje se rozhodně vyplatí před prvním vzlétnutím poctivě trénovat.

Projekt Drone Galaxy je novinkou roku 2023. Jde o hru pro více hráčů, ve které se závodí o digitální sběratelské předměty a další odměny. Každý hráč si nejprve v online prostředí sestaví svůj vlastní FPV dron, se kterým následně soutěží v závodní areně, kde se musí vyhýbat nejrůznějším překážkám. Každé vítězství znamená postup v žebříčku, a tedy i přístup k dalším zdrojům a unikátním součástkám.