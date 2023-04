Existují poctivá sázkařská poradenství?

Pohádka o zlatém vejci

Všichni tito „profíci“ mají jedno společné. Lžou! Jejich řeči o tom, jak z vás udělají milionáře, jsou pro všechny zkušené sázkaře do očí bijícím podvodem. Problém nastává v momentě, kdy takové video spatří sázením nepolíbený a snadno zmanipulovatelný člověk, který jejich pohádce o zlatém vejci uvěří.

Nejlepší obranou je útok

Nejlepší způsob, jak proti těmto lhářům bojovat, je osvěta. Existují zdokumentované případy podvedených klientů, kteří se nebáli svou neblahou zkušenost zveřejnit, např. v reportážním videu Josefa Klímy o podivném sázkařském byznysu. V reportáži vystupují také majitelé webu SportBreak.cz, kteří proti podvodným gangům bojují vlastním způsobem.

Verifikací proti podvodníkům

Výše zmíněný portál funguje jako verifikační platforma. Jednoduše řečeno, jde o ověřování tipů nezávislou třetí stranou. Zákazník díky verifikaci získá jistotu, že historie tipů není zfalšovaná, protože sázkařský servis nemá díky unikátnímu systému vyhodnocování sebemenší šanci své sázky jakkoliv upravovat. A to ani zpětně. Majitelé webu sami pochybné servisy v minulosti několikrát kontaktovali s tím, aby se k verifikaci přihlásily a své sázky ověřovaly. Ty k tomu ale nikdy nesvolí. Proč? Ukázalo by se totiž, že jde o podvod. Na této platformě tak najdete pouze servisy, které nic neskrývají.

Jak verifikace funguje?

Postup je následující: servis, který tipy nabízí volně k prodeji, zadává své sázky do systému. Každá obsahuje výši vkladu (na stupnici od 1 do 10), sázkovou kancelář, u které byla vsazena, čas zápasu, kurz a odkaz na zápas (na livesport.cz). Po odehrání utkání vyhodnotí sázku přímo provozovatelé SportBreaku. Hlavní kouzlo spočívá v tom, že žádný servis nemá k vyhodnocování sázek přístup. Není zde tedy prostor pro manipulaci s podanými sázkami (jak to známe u podvodných poradenství). Díky tomu je zaručena maximální transparentnost tipů.

Všechny vložené tipy jsou verifikovány přímo pracovníky SportBreaku. • Foto sportbreak.cz

Vyzkoušejte si SportBreak zdarma a rozhodněte se sami

Jestli SportBreak neznáte, můžete si ho vyzkoušet. Jako nový uživatel máte nárok na 5 dní odběru libovolného sázkového servisu zdarma. Stačí se zaregistrovat a napsat na podporu. Vybírat můžete z desítek ověřených sázkařů.