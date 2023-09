Proteinový prášek je vhodný pro sportovce i do kuchyně

Při hledání vhodného proteinu pro cvičení je důležité zvážit několik klíčových faktorů. Kvalitní suplement by měl obsahovat všechny důležité živiny, být snadno stravitelný a podporovat svalovou regeneraci. Výběr by měl také zohledňovat individuální cíle, jako je budování svalové hmoty či hubnutí. Přečtěte si tipy, které vám volbu proteinu usnadní.

Nejpopulárnější protein

E-shopy pro sportovce nabízí různé druhy bílkovinných prášků, ty se od sebe odlišují množstvím obsažených bílkovin, vstřebatelností i příchutí. Mezi nejužívanější patří syrovátkový protein, ten se ještě dále rozděluje na koncentrát, izolát či hydrolyzát. Sportisimo e-shop nabízí širokou škálu různých druhů proteinů, které se Sportisimo slevovým kódem pořídíte mnohem levněji. Benefitem práškových produktů je rozhodně snadná a rychlá příprava. Jednoduše smícháte doplněk stravy s vodou nebo mlékem a nápoj konzumujete kdykoli a kdekoli. Rozmanitý sortiment proteinů a další sportovní výživy koupíte také na e-shopu www.Fitness007.cz. Využijte Fitness007 slevový kód a pořiďte si do zásoby svou nejoblíbenější příchuť tohoto populární doplňku stravy za lepší cenu.

Proteinový prášek na pečení

Pokud nejste sportovci, ale víte, že přes den sníte bílkovin málo, pak si proteinový prášek jednoduše přidejte do nějaké buchty či perníku. Proteiny se tepelnou úpravou nezničí a vy tak získáte pokrm bohatý na bílkoviny. Velmi oblíbené je přidávání prášku do ovesné kaše a do ovocných smoothies. Upéct si z něj můžete i fantastické lívance. Mezi populární zdravá jídla patří také různé svačinky v podobě proteinových tyčinek, cookie, čipsů či krekrů, které pořídíte na e-shopu Gymbeam.cz. Navíc s Gymbeam slevovým kódem zdravé pochutiny koupíte za nižší ceny. Kromě Gymbeam proteinu vám bílkoviny doplní i sušené maso, ryby, vajíčka a další. Zdravé fitness potraviny jsou ideální pro všechny, kteří sportují nebo chtějí dodržovat zásady zdravého životního stylu.

Zdravé svačinky i pro děti

Další skvělou a zdravou svačinkou je lyofilizované ovoce z e-shopu Mixit.cz. Kromě toho tam seženete i sušené ovoce, oříšky, preclíky, müsli, granolu a o Vánocích se můžete rozmazlit s Mixit adventním kalendářem. Tyto menší svačiny jsou perfektní na cesty a pochutnají si na nich i děti. Chcete-li si udělat větší zásoby, počkejte na Mixit slevu a nakupte všechny dobroty levněji.

K čemu jsou proteiny užitečné Bez proteinů (bílkovin) se lidské tělo neobejde. Ovšem neumí si je vytvořit samo, proto musí bílkoviny přijímat ze stravy. Sportovci pro doplnění bílkovin užívají bílkovinový nápoj, který mohou pít před tréninkem či po něm. Proteinový prášek pomáhá nejen doplňovat bílkoviny, ale i lépe regenerovat, snadněji hubnout a podporuje růst svalové hmoty.