Sledujete rádi sportovní zápasy s přáteli? Vyberte si provozovnu se zaručeně kvalitním pivem

Pivovary Staropramen se vám to rozhodly usnadnit a zahájily letos program, v rámci kterého certifikují provozovny splňující přísná kritéria. Jejich plnění obchodní sládci kontrolují i během průběžných auditů.

Pivovary Staropramen se dlouhodobě soustředí na kvalitu piva na celé jeho cestě, od výběru nejkvalitnějších surovin až po výčep. Ve spolupráci s obchodními sládky tak společnost spustila program na podporu udržování kvality piva v provozovnách. Ten se věnuje nejen správné technice čepování, ale také skladování a údržbě výčepního zařízení. Vše musí být čisté, pravidelně kontrolované a v perfektním stavu.

Certifikát kvality letos i přes přísné hodnocení získalo 30 provozoven napříč celou republikou a program bude pokračovat i v dalších letech. Získáním certifikátu ale hodnocení nekončí, právě naopak. Je to závazek celého týmu dané restaurace či hospody, že ve špičkové péči o pivo a v perfektním servisu bude pokračovat i nadále. Obchodní sládci je navštěvují v rámci auditů a kvalitu průběžně kontrolují.

Foto Pokud chcete dostat správně ošetřené pivo, hledejte hospody s tímto certifikátem

Obchodní sládci jsou mistři řemesla

Známé české přísloví říká, sládek pivo vaří, hospodský ho dělá. Aby se k zákazníkům dostalo pivo v co nejlepší kvalitě, je nutné dbát na každý detail. Takovou spojkou mezi výrobními sládky a hospodskými jsou sládci obchodní. Ti školí personál hospod a restaurací v oblasti čepování piva. Učí je, jak s pivem správně zacházet, skladovat ho a v neposlední řadě sledují i údržbu výčepní technologie.

V Pivovarech Staropramen jsou obchodní sládci rovnou čtyři – Marek, Ruda, Michal a Vojta. Více se o nich a jejich práci můžete dozvědět na instagramovém profilu Pivní Mistři, který byl spuštěn letos v létě. Sdílejí nejen své každodenní zážitky z terénu, ale také nejrůznější tipy a triky, abyste se pivními mistry mohli částečně stát i vy.

Foto Pivní Mistři mají od letošního roku také svůj instagramový profil.

Jak poznáte správně načepované pivo?

Sládek Marek Hrdlička to popisuje takto poeticky: „Nejdříve se prokousneme pevnou pěnou, pak následuje úžasná chuť se skvělým řízem. Pro každého výčepního je největší odměnou, když si štamgast po napití lehce oddychne, v očích se mu blýskne a pronese: „To je zázrak!“ A právě takovým zázrakem si zajistíte co nejlepší zážitek z pozorování nejrůznějších sportů ve své oblíbené provozovně.

Fanděte fotbalu se Staropramenem 10

Co by to bylo za fandění, kdybychom si k němu jako Češi nevybrali dobré pivo. Například vylepšená Staropramen 10, která se nyní vrací do obchodních řetězců i hospod a restaurací a vychází z původní receptury, bude tím pravým. „Desítka, kterou v roce 1877 uvařil sládek Michael Trnka, byla velmi ceněná nejen kvůli dostupnosti, ale i pitelnosti a vyváženosti chuti. Tyto parametry splňuje i nová Staropramen 10, u které její lehkou sladovou chuť doprovází jemná hořkost, která je v souladu s příjemným chmelovým aroma,“ vysvětluje Jan Špaček, vrchní sládek pivovaru Staropramen.

Originální Desítka si získala své místo u hostinských, pivovarských odborníků, a především široké veřejnosti. Podíváme-li se do historie, i přes veškeré společenské nástrahy obliba původní Desítky rostla. Na dostupnou kvalitu slyšeli lidé i před 150 lety a platí to i dnes. Proto Pivovary Staropramen neustále inovují a vylepšují technologie i receptury. Poctivý základ ale zůstává.

Až budete příště fandit svému oblíbenému týmu, hledejte ocenění kvality, ať víte, že jste v dobrých rukou.