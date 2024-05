FORTUNA: LIGA jde do finále. Nadstavba rozhodne o titulu, pohárech i sestupujícím

Tvrdé boje se pak chystají ve skupině o udržení, která je zatím pořádně vyrovnaná. Nadstavba začíná už o nadcházejícím víkendu, poslední kolo je na programu 26. května. Vsadit si na ní můžete u Fortuny.

Ve skupině o titul FORTUNA:LIGY sice bude stejně jako v předchozích letech šest nejlepších celků po základní části, o ligovou trofej si to ovšem rozdají už jen Sparta se Slavií. Lepší výchozí pozici mají jednoznačně Letenští, kteří drží čtyřbodový náskok. V posledních kolech navíc obhájci titulu ukazovali opět výbornou formu. Sešívaní sice základní část uzavřeli výhrou v Hradci Králové, předchozími výpadky si však pořádně zavařili. Rozhodnout už tak může i druhé kolo nadstavby, kdy je na stadionu Sparty programu derby. Pokud Slávisté zvítězí, udrží si naději na celkový triumf. V opačném případě už budou na Letné pomalu chystat mistrovské oslavy.

Možná větší bitvu lze čekat v dostizích o pohárová místa první české ligy. Třetí Plzeň má sice takový odstup, že se už může v klidu soustředit na finále poháru, za ní se ovšem očekává tuhý boj. Čtvrté místo totiž jako poslední zaručuje jistý postup do předkola Evropské konferenční ligy. Po základní části ho zatím drží Baník. Jen o bod za ním je však Mladá Boleslav a bez šancí není ani Slovácko, které ztrácí další tři body.

Skupina o poháry se jako jediná hraje play-off systémem. V ní na sebe narazí nejprve Liberec proti Teplicím a Olomouc proti Hradci Králové. Vítězové si to následně rozdají o možnost poprat se o Evropu s pátým celkem ze skupiny o titul.

Zřejmě největší drama se ale chystá ve skupině o udržení. Poslední tři celky tabulky dělí jediný bod, v klidu ještě nemohou být ani v Pardubicích nebo v Jablonci. Jen úplný kolaps by pak do záchranářských bojů ještě zamíchal Bohemians. Pomyslného Černého Petra, tedy poslední příčku, z níž se automaticky sestupuje, zatím drží České Budějovice, které navíc budou hrát klíčové zápasy na hřišti svých hlavních soupeřů. Další dva týmy půjdou do baráže s týmy z druhé ligy.

