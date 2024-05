Na Vltavě byla pokřtěna unikátní elektrická loď Anna Carolina. Kmotrou se stala Dagmar Havlová

Elektroloď Anna Carolina do Prahy připlula na konci minulého roku a po několika měsících zkušebního provozu se nyní slavnostně představila veřejnosti. Elegantní nadčasový design uzpůsobený maximálnímu komfortu cestujících, naprosto tichý a klidný chod, vrcholně ekologický provoz s nulovými místními emisemi čerpající z převážné části energii pro plavbu ze solárních panelů umístěných v přístavišti - to vše Anna Carolina do Prahy přináší. Stejně jako její dvě předchůdkyně z flotily Prague Boats electric byla postavena v německé loděnici Bolle podle originální koncepce z dílny Prague Boats a představuje technologický vrchol současné světové osobní lodní dopravy, na který se do Prahy sjíždějí obdivovatelé z celého světa.

Foto Lukas Neasi

Ve středu 22. května se tedy Anna Carolina konečně mohla v celé své kráse předvést hostům, kteří dorazili na její křest - v čele s bývalou první dámou Dagmar Havlovou, která vyhověla přání, aby se stala kmotrou lodi. Oslovení paní Havlové bylo symbolickým krokem, neboť rodinná firma Prague Boats byla založena v prosinci roku 1989, tedy ve stejném měsíci, kdy byl Václav Havel poprvé zvolen prezidentem České republiky. „Je mi velkou ctí, že dnes mohu být kmotrou lodi Anna Carolina. Velmi si vážím aktivit, které myslí na naše životní prostředí, na přírodu kolem nás. Pokud chceme zachovat naši planetu i pro příští generace, musíme se chovat ekologicky. Elektroloď Anna Carolina představuje krok tímto správným směrem a ukazuje nám, že technologie a ekologie mohou jít ruku v ruce. S radostí křtím tuto loď a přeji jí bezpečné plavby a klidné vody, aby stejně jako Vltava spojovala břehy a srdce lidí, kteří se na její palubě sejdou,“ říká Dagmar Havlová.

Foto Lukas Neasi

NIČÍM NERUŠENÁ ATMOSFÉRA

Slavnostní plavbu hudebně zahájilo duo Emma Smetana a Jordan Haj, které svým naprosto bezkonkurenčním vystoupením plným emocí a energie rozproudilo krev snad každému. Když loď symbolicky vyplula směrem ke Karlovu Mostu, dech beroucí tóny Vltavy zahrané houslistkou Kateřinou Lískovcovou na palubě ještě umocnily atmosféru. K tomu se přidala barmanská show v podání Václava Abraháma, jenž předvedl ohromující kousky. Po celou plavbu mohli hosté ochutnávat skvěle připravené speciality české i světové kuchyně od Top Deck Cateringu patřícího rovněž do holdingu Prague Boats, či připíjet si osvěžujícím šampaňským G. H. Mumm. Milovníky piva pak nadchla škola čepování od The Original Beer Experience. Vše ještě umocňovala působivá scenérie historického centra hlavního města, kterým loď proplouvala. Tu si hosté mohli vychutnat jak na horní otevřené palubě, tak díky skleněným stěnám i uvnitř lodě, zásluhou elektrického pohonu plavidla navíc bez rušivých vibrací a zvuků. Loď Anna Carolina byla navržena jako katamarán a její paluby pojmou až 250 cestujících. Stejně jako více než dvě desítky dalších plavidel patří do flotily Prague Boats, která se na poli nejmodernějších technologií vypracovala na pozice předních průkopníků v evropské i světové osobní lodní dopravě.

