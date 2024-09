Evropská liga UEFA v novém formátu přivítá dva české kluby!

Stejně jako v Lize mistrů se letos fanoušci dočkají nového formátu i v Evropské lize. UEFA tímto reaguje na debaty ohledně tzv. Superligy, kterou chtěly společně vytvořit ty nejsilnější kluby v světa. V novém formátu každý tým čeká celkem osm různých soupeřů. O postupu do vyřazovací fáze pak rozhodne hromadná tabulka všech 36 účastníků základní části.

Na přímý postup do osmifinále se může těšit osm nejlepších klubů. Dalších 16 týmů čeká ještě jedno jarní předkolo. Posledních dvanáctka v soutěži definitivně končí. Na rozdíl od minulých ročníků zde není možnost sestupu do Evropské konferenční ligy. Podle nejrůznějších odhadů by na postup měl stačit zisk 8-10 bodů. Šance na postup pro Slavii i Viktorku tak určitě existuje.

5 stejných soupeřů pro české zástupce

PAOK, Bilbao, Anderlecht, Ludogorec a Frankfurt – tyto soupeře vybral los v Monaku pro Slavii i Viktorii Plzeň. Pražský celek poté narazí ještě na Ajax, Malmö a Fenerbachce. Viktorka doplní osmičku soupeřů slavným Manchesterem United, Realem Sociedad a Dynamem Kyjev. Připomíná to spíš skupiny Ligy mistrů.

Domácí prostředí – klíčový faktor

Jelikož s novým formátem končí i zápasy doma-venku se stejným soupeřem, bude u jednotlivých duelů důležitým faktorem předem určené domácí prostředí. Slavia je nepochybně ráda, že se vyhne bouřlivé turecké atmosféře a Fenerbahce přivítá doma v Edenu. Naopak velice horká půda ji čeká v Řecku na stadionu PAOKu Soluň a nelze opomenout ani našlapané arény ve Frankfurtu a Bilbau, kam Sešívaní také vycestují.

Plzeňští fanoušci se sice nepodívají na slavný Old Traford, ale zato budou moci Rudým ďáblům předvést, že i doma umí vytvořit skvělou atmosféru. Zajímavostí je, že jeden z venkovních duelů Viktorky se neodehraje na domácím stadionu soupeře. Kvůli válce na Ukrajině odehraje Dynamo Kyjev svůj zápas v Hamburku a přichází tím částečně o zmíněnou výhodu domácího prostředí.

Evropská liga startuje již 25. září. V prvním kole se můžeme těšit na duely Ludogorec – Slavia a Frankfurt – Viktoria Plzeň.

