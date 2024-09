Šipkaři se pustí do Gambrinus Cupu: Hledá se český Littler!

Pro představu, o jak akční soutěž jde. Loni se Gambrinus Cupu zúčastnilo přes 1050 týmů a 4500 šipkařů. Soutěžilo se v téměř 300 hospodách po celé zemi, k vidění bylo víc než 58 500 her.

Teď se bude znovu hrát o ceny v hodnotě přes čtvrt milionu korun, užijou si i méně úspěšné sestavy: 20 týmů, které nepostoupí do semifinále, potěší 30litrový sud, k mání budou i útěchy v podobě kartonů piv.

„Pořád nám jde o to prezentovat Gambrinus Cup jako hospodskou zábavu, kterou může hrát kdokoliv. Protože i z dat vidíme, že hrají ženy, muži, mladí, staří, na tenhle turnaj nemusí být nikdo atlet. Může to být opravdu člověk, který rád chodí do hospody a jenom nechce sedět u piva,“ vysvětluje Martin Šimůnek, Junior Brand Manager značky Gambrinus. „Těší nás, že do Gambrinus Cupu se vrací jak hráči, tak hospodští. Říká nám to, že lidi to baví a hospodským dává smysl. I přes uvolněnou zábavu je v turnaji i výrazný soutěživý duch. Přece jen vždy chcete porazit člověka od vedlejšího stolu – ať už je to váš známý, nebo úplně cizí protihráč.“

Foto Plzeňský Prazdroj, a. s.

Bylo ti už osmnáct? Nehraješ šipky závodně? Sežeň kámoše, postavte tří až pětičlenný tým a pojďte si zahrát! Takhle jednoduché to je. Hází se softovými šipkami (s plastovými hroty) na elektronické terče. Podrobnosti včetně pravidel najdete na www.gambrinuscup.cz.

„Pro každého je obrovská motivace dostat se do hlavního turnaje. Kdo z hráčů to zažil, touží se vrátit a zažít to znovu. Chtějí víc a víc,“ popisuje Karel Sedláček, první český profesionál, kterého na prestižních akcích v Evropě znají pod přezdívkou Evil Charlie, Zlej Kája. „Při takovém turnaji, jako je Gambrinus Cup, bývá atmosféra uvolněná, i ti hráči se tam přijdou pobavit. Někteří třeba nemají ambice na to, aby šli až do finále, ale jdou si užít atmosféru, i s námi hosty. Pivo k tomu patří, teče proudem a je to strašně hezký, přátelský. Perfektní.“

Zlého Káju můžete kromě únorového finále potkat i v některých semifinálových nebo dřívějších kolech. Nejaktivnější hospody mají zároveň šanci, že si do nich hvězda přijde zaházet, popovídat nebo ukázat laikům své tréninkové triky.

Foto Plzeňský Prazdroj, a. s.

„Loni to bylo famózní, lidi nadšení. Navštívili jsme i místa, kde mají šipkový dorost, pro všechny to byl velkej zážitek,“ vybavuje si Sedláček. „Lidi si chodí pro rady, píšou mi, skoro mě až zahlcují dotazy. Každému se snažím, i když třeba s časovým odstupem, odpovědět. Nejčastější je snaha setkat se a hodit si se mnou,“ usmívá se.

Přihlášky do letošního Gambrinus Cupu končí 30. září, kdy se už v první vlně začíná i hrát. Semifinále bude na programu zhruba v polovině ledna (mimo jarní prázdniny), přibližně 100-110 týmů postoupí do únorového Velkého finále.

Když už byla řeč o dorostu. Silnou motivací pro mladé hráče je výjimečný příběh teprve 17letého Angličana Luka Littlera, který po triumfu v Premier League ovládl v neděli World Series of Darts Finals v Amsterdamu (a mj. vydělal 2,3 milionu korun). Dokonale naboural představu, že šipky patří jen starším chlapíkům s omezeným pohybem, ale velmi jistou rukou.

Foto Plzeňský Prazdroj, a. s.

„Littler je na Ostrovech celebritou obrovského formátu. Pro mladý kluky a holky musí být Bůh, protože někdo mladej poráží 40letý, 50letý borce jak na běžícím páse a vyhrává turnaje,“ oceňuje Sedláček. „Mladí zjistili, že jsou šipky sportem i pro ně. Protože on najednou skočil do sféry milionářů. Tím, že háže tři šipky na terč, dělá něco, co ho baví. A v 17 letech je zabezpečený skoro na zbytek života.“

Vyloupne se podobný český talent i u tuzemských terčů? Třeba v Gambrinus Cupu?

„Proč ne? Byl jsem se loni podívat i na základních a semifinálových kolech, kde týmy bojujou na krev. Počítají si průměry, bodíky. Ti hráči to mají rádi. Navíc se hraje o zajímavé prémie, takže do toho jdou všichni naplno a jiskří to tam. Za mě perfektní,“ těší se Zlej Kája na nový ročník, který brzy začne.