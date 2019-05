Běžkyně, která se plazila do cíle, dojala Londýn. Podělila se o své utrpení

Asi žádný ze 40 tisíc účastníků maratonu se druhý den po závodu v Londýně necítil stoprocentně fit. Utrpení Carruthersové na konci trati přesto zaujalo veřejnost nejvíc.

Její krize začala už mnohem dřív než v cílové rovince – po polovině maratonu. „Měla jsem nohy jako z olova a cítila jsem se špatně. Postupně se to zhoršovalo a zhoršovalo,“ přiznala britská běžkyně.

Také v hlavě ani nepočítala s tím, že se do cíle dostane. „Máte za sebou 20 mil a před sebou ještě 10 kilometrů. Upřímně jsem si nemyslela, že to zvládnu dokončit. Byla to nejtěžší věc, kterou jsem kdy v životě dokázala,“ popsala svoje rozpoložení.

V cíli její vyčerpání gradovalo. „Začala jsem počítat kroky. Najednou jsem nemohla zvednout nohy a ani se pohnout. Prostě jsem ztuhnula.“

O to úžasnější je, jakého výsledku dosáhla. Zlepšila si svůj osobní rekord o tři minuty na 2:33:59 a maraton dokončila jako osmnáctá nejrychlejší žena.

Zpětně už uznává, v čem udělala chybu. Prostě přepálila začátek. „Odstartovala jsem rychle a pak mě unášel pocit, že jsem mezi nejlepšími a celá londýnská atmosféra. Po rychlé první půlce se z toho stal test přežití.“

Ve středu už se hlásila v Birminghamu, kde žije, ve své práci a fanouškům poslala fotografii se zdviženým palcem. „Nebojte se, jsem v pořádku. Zpátky do reality,“ vzkázala s úsměvem.