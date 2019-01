Kdyby běžci neustále nehazardovali s vlastním zdravím, mohly by být finanční prostředky vydané za léčení jejich prasklých achillovek a kolenních vazů využity ku prospěchu celku, například na boj proti globální obezitě. Je proto naší společenskou povinností přestat blbnout a svou charakterovou běžeckou vadu odstranit. S příchodem zimy nastává ideální čas na eliminaci tohoto zlozvyku jednou provždy. Pokud je vaše závislost takového charakteru, že ji už nepřemůžete pouhou silou lenivé vůle, přinášíme pro inspiraci několik postupů, které vám ke kýženému efektu dopomohou.

1. Navlečte se jako pumpa

První tip: naházejte na sebe co máte a běžte se pořádně zpotit • Foto Profimedia

Přistoupíte-li k běhu jako aktivitě v silně nepřátelském prostředí, kde na vás číhá chlad a stříkající ledové bahno, a navlečete na sebe změť prapodivností ze dna šatníku, jimž vévodí čepice s bambulí a pletené ponožky po babičce, je tu veliká šance, že si běh znechutíte hned na prvním kilometru. Místo racionálně navrstveného oblečení z funkčních materiálů, ve kterém vám bude prvních pár minut po opuštění dveří mírná zima a pak k vám přilnou jako druhá kůže, se proto vystrojte jako na polárnickou výpravu. Mikina, bunda, palčáky, to vše na sebe nabalte v několika vrstvách tak, až vám tento trojobal znemožní jakýkoliv pohyb kromě upadnutí naznak. Výsledná potní lázeň a nemožnost zvednout nohu aspoň do úrovně kolene způsobí ve vašem nitru takovou otrávenost, že svoji běžeckou vášeň ještě rádi přehodnotíte a začnete se věnovat závodnímu šachu.

2. Běžte nastydnout

Druhý tip: pořiďte si parádní zápal plic • Foto Profimedia

Pokud předchozí rada nezafungovala a váš návyk (nebo schopnost termoregulace) jsou opravdu silné, zkuste na sebe vyzrát opačným způsobem a neoblečte se! Klouzejte mrazivými ulicemi oblečeni jen v tričku a kraťasech tak dlouho, až vás ani pohyb nad úrovní vašeho aerobního prahu nezachrání před oboustranným zápalem plic, v případě opravdového štěstí pak akutní formou smrtelné verze chlapácké rýmičky. Taková choroba vás od běhu odstaví minimálně na další měsíc a po nutné rekonvalescenční pauze už nebude mít cenu začínat. Rizikovým faktorem je, že se z vás namísto nastuzeného chcípáčka může stát otužilec! V takovém případě vás zdravotní pojišťovna přesune mezi neléčitelné případy separované v Bohnickém ústavu. Protože ale každé předsevzetí má svá úskalí, rozhodně toto riziko musíte podstoupit. Zvláště když mezi námi běžci víme, že se v bohnickém parku dá natočit krásná desítka!

3. Nasaďte španělskou botu

Třetí tip: zvolte co nejméně vhodnou obuv • Foto Profimedia

Není nad to se v rámci zimního běhání akrobatickým způsobem přizabít! Zkuste svůj zlozvyk praktikovat nazuti jen do polobotek z tanečních nebo se na trať vydejte v oběhaných teniskách s absencí jakéhokoliv vzorku na podrážce. Výsledná skluznost způsobí mnohočetné zhmožděniny, možná dokonce zlomeniny, a vy budete mít nadosmrti dobrou výmluvu, proč už nemůžete běhat. V případě, že vám ani po dlouhé rehabilitaci neotrne, a vy místo běhu budete alespoň rychle pajdat, doporučujeme stabilní osazení vašich dolních končetin běžeckými botami o číslo menšími. Zatímco pro běžecký rozvoj se doporučuje obuv o číslo větší, aby nateklost nohou nelimitovala svobodu vašeho pohybu, v případě odvykací kúry nazujte boty, v nichž si budete připadat jako sardinka těsně po konzervaci. Výsledné puchýře, otlaky, vbočené palce a kuří oka vás už naučí, že lhát, krást a běhat se nemá!

4. Přežerte se

Čtvrtý tip: nacpěte se k prasknutí • Foto Superlife

Advent a zima vůbec vybízí ke konzumaci tučných jídel zalitých takovým množstvím alkoholu, že to zvedne celonárodní roční spotřebu až o třicet čtyři procent. Protože udržení HDP není žádná sranda, koukejte konzumovat, co se do vás vejde. Žádné omluvenky se neudělují, tak se snažte přes svátky přibrat aspoň pět kilo. Jak že vypadá složení takové antiběžecké diety? Začněte ráno dojídáním chlebíčků z pařby předchozího dne a k tomu bouchněte aspoň jedno šampáňo. K obědu si upečte husu a k večeři vyrobte další dva tácy chlebíčků, které pro pestrost stravy zalijete několika pivy. Po pěti dnech soustavného výkrmu se přeoblečte (nebo nedooblečte), obujte si o číslo menší boty a s plným žaludkem vyrazte běhat. Pokud vám získaný váhový příbytek v podobě tukového vaku na břiše či zadku tuto činnost dostatečně nezoškliví, nevolnost způsobená smaženým kaprem stiženým mořskou nemocí z vašeho natřásajícího se žaludku to dozajista zvládne.

5. Buďte asociál

Pátý tip: běhejte na co nejnudnějších místech • Foto Profimedia

Zásadně běhejte ve tmě, sami a po stále stejně nudné cyklostezce. Vyhýbejte se místům, kde by vás mohly potkat pěkné výhledy nebo pěkné výhledy na pěkné lidi. Do uherský rok nepraných běžeckých bot oblékejte obzvláště oprané tesilové ponožky, které, stejně jako další umělá vlákna, ve společnosti vašich zpocených nohou způsobí absolutní vylidněnost okolního prostoru v až půlkilometrovém perimetru. Mluvte jen o běhání, závodech, regeneraci a bebíčkách z přeběhání, i když už vás to osobně strašně otravuje. Jste-li alespoň trochu potřební sociálního kontaktu, za chvíli vám dá společnost jasně na vybranou – běh, nebo já. A je přece úplně jasné, co si vyberete!

6. Najeďte na odvykačku

Šestý tip: válejte se 28 dní po sobě • Foto Shutterstock

Nepomohou-li tělesné tresty v podobě horka, zimy, tukové zátěže a sociální izolace, zvolte kalibr nejvyšší a naordinujte si regulérní odvykačku. Je známo, že k návyku dojde při opakování činnosti po dobu osmadvaceti za sebou jdoucích dní. K odstranění stejného návyku je tedy potřeba zvolit stejně dlouhý půst. Celý měsíc se válejte na gauči, aniž byste se zvedli při jiné příležitosti, než když vám donášková služba doručí ke dveřím další basu piv. Jako substituci pohybu smíte maximálně vymést všechny večírky a vánoční trhy, které ve městě pořádají. Výsledná zátěž na vaše játra vás natolik příjemně zleniví, že na běh už ani nevzdechnete. To, že si vaše nohy za ten měsíc tělocvičných prázdnin konečně odpočinou, velkomyslně abstrahujte a do pošetilostí, jako je běh, už své tělo nikdy nepouštějte.

7. Dejte si novoroční předsevzetí

Sedmý tip: dejte si předsevzetí a zavažte se k němu na sociálních sítích • Foto Profimedia

…že už nikdy nepůjdete běhat. Jste-li ten typ závisláka, který se díky výše jmenovaným kúrám stal leda otužilcem běhajícím raději bosky, vybubnujte na sociálních sítích, že od této chvíle přestáváte postovat jakékoliv sportovní statusy. Na Stravu už nahrávejte jen pomalé odchody z hospody, takže vaše abstinenční konání budou mít všichni vaši kamarádi pod drobnohledem a to včetně vrchního představeného spolku Anonymních běhoholiků.