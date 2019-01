Fenomén cyklokros. Kouzlem "bahenní lázně" provází mistr republiky Boroš

Možná překvapí, že kořeny tohoto sportu sahají do 19. století, a to díky francouzskému vojákovi Danielu Gousseauovi, který se později stal sekretářem Francouzského svazu cyklistiky.

Potřeboval totiž i přes zimu trénovat na “silničku” a udržet si fyzickou kondici. Jezdil proto v terénu, nosil kolo přes překážky, a tak vznikl cyklokros. Nicméně první velký mezinárodní cyklokrosový závod pod názvem "Crieterium International" se jel v Paříži v roce 1924. A vzbudil neočekávaný zájem diváků...

Od tohoto závodu rok od roku začal zájem o cyklokros vzrůstat. "Criterium International" se konal až do roku 1949, posledním vítězem se stal Roger Rondeaux, který je jednou z "hvězd" historie cyklokrosu. V Československu se první oficiální Mistrovství republiky uskutečnilo 15. června 1952 v Jihlavě v Březinových sadech a mělo podobu časovky.

Startovalo se ve 20 sekundových intervalech, okruh měřil 6,2 km a jel se čtyřikrát. Vítězem se stal Vlastimil Růžička. Poslední dobou se o popularitu cyklokrosu snaží zejména Zdeněk Štybar, v současnosti nejlepší český jezdec. Za zmínku stojí i dámská část pelotonu - Jana Czeczinkarová nebo Karla Štěpánová.

Vybavení

Cyklokrosová kola se podobají kolům silničním. Jsou lehká, mají úzké ráfky a pláště a zahnutá řídítka. Nicméně jim nechybí ani komponenty, které známe spíše z tzv. biků - kotoučové brzdy a profilované pláště. Také samotná kazeta - převody - jsou oproti silničním kolům lehčí.

Závodníci smějí v průběhu závodu kola měnit, v obtížných podmínkách je proto obvyklé, že mechanici při závodu kola čistí, opravují nebo mažou, a pak ho závodníkovi poskytnou při průjezdu okolo svého stanoviště.

Samostatnou kategorií je GRAVEL. Už jste slyšeli o tomto typu silničního kola? Může se zdát, že tzv. gravelbiky jsou pouhým marketingovým rozmarem cyklistických značek.

Každopdně cyklokrosové kolo je řazeno do kategorie závodní, tedy vše je orientováno na výkon při samotném závodu (geometrie rámu a další detaily) a ne na komfort, jako je tomu u gravelu, který je pro hobby jezdce.

V zásadě neexistuje jasná definice mezi těmito koly, ale zjednodušeně lze říct, že gravel je kolo s berany, širšími plášti, mnohdy za limitem, který stanovuje UCI pro cyklokrosové speciály (omezení 33 mm). Má širší přední vidlici i zadní stavbu rámu, aby byl dostatek místa právě pro širší pneumatiky.

Vzorem je Zdeněk Štybar, má jasno Boroš

A nyní slova "mistra". Michael Boroš je český cyklokrosař, který získal na Mistrovství ČR v roce 2017 v Hlinsku titul mistra, který obhájil i v letech 2018 a 2019. Jaká byla jeho cesta k cyklokrosu?

"Jsem rodák z Tábora a zde funguje již několik let místní cyklokrosový tým. Měl jsem to tzv. za barákem. Takže jsem si s tátou řekl, proč to nezkusit," směje se jezdec belgického tým Pauwels-Vastgoedservice.

Proč vám cyklokros učaroval?

"Jak jsem již zmínil, v Táboře je dobré zázemí především na cyklokros, tak jsem u toho zůstal a jsem rád."

Máte skvěle rozjetou sezonu, ujíždíte matadorům, jako je Tomáš Paprstka nebo i Zdeněk Štybar.

"Myslím, že má hlavní síla bude v tom, že závodím s těmi nejlepšími na světě a úplně v jiném tempu a s jinou četnosti závodů, to vše díky angažmá v belgickém týmu Pauwels-Vastgoedservice. Závodím skoro každý týden."

Jak vypadá Váš běžný tréninkový režim?

"Každý den trénuji buď na kole, nebo v posilovně, běhám atd. Na kole kombinuju silniční trénink a cyklokrosové ježdění."

Taková zátěž si asi žádá speciálně upravený jídelníček, že?

"Mám rád především ryby, například lososa. Toho si dávám většinou před závodem. Pravda je, že nejsem vybíravý, sním všechno. Znám své tělo a za ta léta už tak nějak vím, co jíst a kdy. Takže nyní žádného poradce nemám, jsem si jím sám."

V lednu si mnozí z nás dávají novoroční předsevzetí, co vy?

"Nic extra. Rád bych stál na “bedně“ v nějakém závodě."

Jaký je váš pohled na cyklokros? Vidíte v tomto sportu budoucnost?

"Určíte ano. Především v Belgii je tento sport č. 1. Takže cesta vede jedině tudy."

Co cyklokros a osobnosti. Mnohým se jistě vybaví legendární Radomír Šimůnek a další. Kdo je pro vás vzorem?

“To je jednoduché, Zdeněk Štybar!“