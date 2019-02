Maximalizujte glykogenové zásoby, které pak využijete v průběhu závodu. Vhodným příjmem komplexních sacharidů jsou například těstoviny, brambory či rýže. Rozhodně před závodem s jídlem neexperimentujte a sáhněte po již odzkoušených potravinách. Pro milovníky kávy máme dobrou zprávu, v den závodu si ji dopřejte (samozřejmě s mírou, aby vás nezačala bolet hlava). Abyste zvýšili efekt kofeinu, omezte odteď její pití až do onoho šálku před závodem. Káva je katalyzátorem vašeho výkonu!

...nevyplácí se na ně spoléhat. Zjistěte si, co na nich dostanete, ale mějte výživu i pití raději s sebou a to z více důvodů. Hlaďák vás může nemile překvapit i mimo občerstvovací stanici a s "jistotou v kapse" nebudete zbytečně nervózní. Nechcete-li se zdržovat, berte si výživu i pití sebou. Traťová "kápézetka" může zachránit závod.

4. Jaké vybrat běžky

Praktické jsou například hole s odnímatelnými poutky od madel (holí), což ulehčuje práci s výzbrojí v průběhu jízdy.

Základem vybavení pro běžecké lyžování jsou speciální lyže, buď na klasiku nebo na skate (bruslení). Dříve bylo oblíbené combi, ale to je v dnešní době už překonaný typ. Klíčové je mít dobře namazáno. "Vidím to u nás v servisu, připravujeme několik tisíc párů lyží nejen na JIZ50 a rozdíly ve skluzu, lyže namazané a nenamazané, jsou astronomické. Ohledně lyží to v posledních letech, také už není tak složité. Pokud se očekávají proměnlivé podmínky, kdy se na trati mění výrazněji teplota, jak díky nadmořské výšce nebo změnou počasí, určitě zvažuji skinové lyže. Když jsou hlášené stálé teploty pod bodem mrazu, určitě zvolím lyže, na které aplikuji stoupací vosk. V tomto případě budou určitě rychlejší ve skluzu oproti lyžím se skinem," říká Martin.

Zmiňované skinové běžky mají na skluznici v odrazové zóně mohérové pásy, jež nahrazují stoupací vosk. Jde o stejný princip jako na skialpech. V praxi to znamená, že už nemusíte mazat lyže na odraz a sledovat aktuální podmínky, protože mohér chytne na každém sněhu.