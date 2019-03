Dovolená na kole. Tipy na rakouské bikeparky, Alpy i Středomoří

Dovolená na kole dnes čím dál více znamená přibalit kolo s sebou (nebo si ho půjčit na místě) a během dovolené vyrazit na místa, kam nás auto nedoveze, polechtat svou fyzičku nebo se pohodově projet třeba i s dětmi. Evropské turistické destinace si návalu cykloturistů všímají – je to vidět nejen na zkvalitňování arzenálů půjčoven kol, vzrůstajícím počtu „bike-friendly“ hotelů a kempů, značení tras, ale i celkovém přístupu jednotlivých zemí k cyklistice. Které konkrétní oblasti jdou na ruku bikerům, které silničkářům, a kde si přijdou na své cyklisté objevitelé a požitkáři? Šlápněte do pedálů a projeďte je s námi!

Rakousko: Řádění v bikeparcích, cyklohotely i pohodové stezky

Náš jižní soused se letos na cyklisty vyzbrojil doslova do plné polní a připravil si na (nejen) českého cyklistu desítky tipů na cyklovýlety. Protože Rakušané nás mají za národ milovníků horkých kol, rozhodli se nás protáhnout nejen po pohodových cyklostezkách kolem Dunaje nebo řeky Inn, ale také po šotolinových horských cestách s neskutečnými výhledy a do bikeparků, kde se člověk může opravdu vyřádit.

Bikepark Serfauss-Fiss-Ladis v tyrolských Alpách poblíž hranic se Švýcarskem patří mezi dvacet nejlepších v Evropě. Nabízí tratě všech obtížností, na nichž si přijdou na své jak zkušení profíci, tak děti a začátečníci. Pokud sem navíc přijedete v týdnu od 29. 7. do 4. 8., čeká vás MTB-Festival se spoustou akcí, zdokonalovacích tréninků a závodů pro bikery. Kromě bikeparku nabízí region i dostatek pěkných single trailů, trasy vhodné pro e-bike a rodinné výlety, spojené s odpočinkem a třeba i koupáním v horském jezeře.

V sousedním Salcbursku, co by kamenem dohodil od proslulých středisek Zell am See a Kitzbühel leží nenápadné lázeňské městečko Leogang. Zde se nachází ráj především pro bikerské začátečníky: bikepark o rozloze 10 000 m2 je vybaven i přepravním pásem a vlekem pro přepravu kol. Užijí si zde ale i pokročilí, kteří mohou trénovat nové triky s dopadem do bezpečnostního polštáře. Třešinkou na dortu jsou pak luxusní výhledy, hotely specializované na cyklisty (vybavené úschovnami kol a „sprchami“ na zašpiněná kola), ale také přes 700 km tras pro horská kola v okolí.

Rakousko toho pro cyklisty nabízí opravdu hodně – včetně detailních informacích o všemožných trasách na oficiálním turistickém portálu austria.info a praktické otočné brožurky s výběrem nejlepších tras pro bikery i pro ty, kteří dávají přednost silnicím a cyklostezkám napříč vinicemi.

Výhled na tyrolské jezero Achensee • Foto Österreich Werbung / Martin Steinthaler

Slovinsko: Pokoření šíleného pasu i cyklostezka někdejší železnicí

Nejzápadnější země bývalé Jugoslávie má svou historií blíž do Střední Evropy než do Balkánu. Slovinsko bylo takzvanou předlitavskou součástí Rakouska-Uherska (stejně jako my) a svého času patřilo do říše Přemysla Otakara II. Čeští vyznavači především aktivní dovolené si Slovinska všímají čím dál víc a stále častěji je pro ně toto „malé Švýcarsko“ cílovou destinací, nikoli už jen tranzitní zemí do Chorvatska. Svědčí o tom i projekty, jako je třeba portál Objevuj Slovinsko.

„Oblast kolem vesnice Solčava je velmi příjemná tím, že sem jezdí o poznání méně turistů než do Julských Alp. Hory jsou tu přitom stejně krásné. K cyklovýletům přímo vybízí údolí Logarská dolina, Matkov Kot a Robanov Kot. A na kole si tu hlavně můžete projet Solčavskou panoramatickou cestu, které se právem přezdívá stezka nejkrásnějších výhledů,“ doporučuje Eliška Bernardová, šéfredaktorka webu Objevuj Slovinsko.

Odbornice na Slovinsko přidává i další zajímavý tip „od moře“, vhodný i pro rodiny s dětmi: „Cyklostezka Parenzana je kromě unikátního zážitku pro cyklisty i kulturní zajímavostí. Vede totiž po trase bývalé železnice, která za rakousko-uherské monarchie spojovala dnes italský Terst s chorvatskou Porečí. Na několika místech vede starými železničními tunely a jinde zase nabízí krásné výhledy na moře.“

Slovinsko je také cílem pro vyznavače outdoorových a adrenalinových sportů a také cyklisty, ať už dávají přednost silnici, horám nebo cyklostezce u moře. Ti první si ve Slovinsku mohou odškrtnout hned několik zákeřných horských pasů. Kromě táhlých stoupání Korenského sedla (Würzenpassu) na hranici s Rakouskem a dramatických dlážděných serpentin sedla Vršič je to méně známý pas Mangart, ležící nedaleko od „trojmezí“ s Itálií a Rakouskem. Pas je neprůjezdný, cesta zde končí na hřebeni. Trasa z města Bovec nabízí převýšení 1615 metrů na 24 kilometrů a odměnou jsou neskutečné výhledy a skalní tunýlky po cestě a hlavně neuvěřitelný panoramatický výhled na vrcholu.

Solčavská panoramatická cesta je právem nazývána cyklotrasou nejhezčích výhledů • Foto slovenia.info / Tomo Jeseničnik

Malta: Na biku po útesech i pískovcových plotnách

Ostrov mezi Sicílií a Tuniskem není typickou cyklistickou destinací, jako tomu je v případě „profláklé“ Mallorky, Sardinie nebo Korsiky. O to zajímavější (a prázdnější) trasy ale nabízí – především mimo hlavní turistickou sezónu se často ocitnete na stezkách takřka sami. Už v dubnu a ještě v říjnu a listopadu je tu ale počasí k cyklistům přátelské. V poslední době Malta začala cílit na cyklisty (ne každý chce řídit půjčené auto vlevo a ostrov je opravdu malý) a připravila pro mnoho tipů na trasy s opravdu spektakulárními výhledy. K dispozici je také široká síť půjčoven horských kol i nabídek túr s průvodcem.

Vzhledem k úrovni rozbitosti místních silnic a jejich častým nečekaným přechodům v prašné a kamenité cesty se Malta hodí spíš pro horské kolo nebo gravel bike. Objet čtvrtinu ostrova stojí zhruba 40 kilometrů. Začít můžete třeba v historickém městě Mdina a udělat si okruh směrem k útesům Dingli, nabízejícím dechberoucí výhledy, a pak po pobřeží do města Mgarr a přes stezky kolem pláží Gnejna a Għajn Tuffieħa (kde to bude pořádná makačka přes sprašovou šíji) a pak rovinatou cestou k zátoce St. Paul’s Bay a zpět do Mdiny, která bývala sídlem maltézských rytířů a historie z ní doslova sálá.

Malta nabízí příležitosti i pro ty, kteří si chtějí na biku jen dojet na pláž, trošku si tady zablbnout a pak se osvěžit v moři. Takovou příležitost nabízí třeba útesy a pískovcové plotny kolem zátočky St. Peter’s Pool, které jsou takovým přírodním bike parkem a mimo sezónu tady ani nebudete muset slalomovat mezi opalujícími se rekreanty.