Plavková sezona klepe na dveře. 5 tipů, jak se po zimě vrátit do kondice

Pravidlo deseti procent, parťák nebo správné cíle? Plavková sezóna se pomalu, ale jistě blíží. Pokud pro vás byla zima ve znamení sportovních prázdnin, je nejvyšší čas dostat se opět do formy. Tady je pět rad, jak na to.

Dejte si do začátku skromnější cíle, ať už co se týká tréninkového objemu nebo frekvence tréninků. • Foto Profimedia

Dejte si do začátku skromnější cíle, ať už co se týká tréninkového objemu nebo frekvence tréninků. • Foto Profimedia

Dejte si proto do začátku skromnější cíle, ať už co se týká tréninkového objemu nebo frekvence tréninků. Pro začátek bohatě postačí zařadit dva tréninky týdně. Postupem času pak jejich počet navyšujte. Totéž platí i o počtu kilometrů. Nesnažte se přitom trhat své osobáky a raději zvolte mírné tempo, které bude odpovídat vaší aktuální kondici.

V žádném případě se nesnažte začít tam, kde jste před pauzou skončili. Vaše tělo není na takovou zátež zvyklé a mohlo by to nepříjemně odnést vaše zdraví. Přetěžované tělo, je daleko náchylnější k úrazům a také hůře regeneruje. S tím souvisí i zhoršená koordinace, která může vést k úrazům.

Nemůžete se už dočkat, až vysvitne sluníčko a vy opět nasadíte běžecké boty a vydáte se vstříc dalším kilometrům? Mějte však na paměti, že návrat po zimní pauze by měl být pozvolný. Naše tělo si totiž musí na pravidelnou zátěž opět zvyknout. Samozřejmě záleží na tom, zdali se ve vašem případě skutěčně celá zima nesla ve znamení sportovních prázdnin nebo jste se alespoň občasně snažili zařadit pohybovou aktivitu, ať už ve formě posilovny, halových sportů nebo třeba příležitostného běhu. Pokud jste nerezignovali na sport úplně, může být váš návrat o něco rychlejší. Přesto je i v těchto případech opatrnost na místě.

Důležitá je pravidelnost

Jen díky pravidelným tréninkům mohou vaše výkony dosáhnout úrovně před pauzou. Pokud to však při prvním výběhu přepálíte natolik, že se budete moci následující týden jen stěží hnout, se zlepšováním vaší kondice to zřejmě půjde velmi pomalu. Kromě bolesti svalů a dalších nepříjemných pocitů může mít nepřiměřená zátěž na svědomí i to, že chuť ke sportu bude ta tam, až nakonec s pravidelným pohybem skončíte dříve, než jste vlastně vůbec začali.