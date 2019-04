Sociální sítě hýbou světem, a to i tím sportovním. Instagramové profily sportovců dnes sledují miliony lidí po celém světě. Kdo jsou však ty nejvlivnější instacelebrity a kdo z nich vydělává nejvíc? Přinášíme vám přehled top 10 nejsledovanějších sportovců na Instagramu.

10. Zlatan Ibrahimović @iamzlatanibrahimovic Počet sledujících: 36,4 milionu První desítku otevírá švédský fotbalový útočník Zlatan Ibrahimović, který v současné době hraje za americký klub Los Angeles Galaxy. Během své kariéry však stihl vystřídat i řadu evropských týmů, například Manchester United, AC Milan nebo Paris Saint-Germain. Ovšem, ať už Ibra přišel kamkoliv, vždy kolem sebe způsobil rozruch. Sportovní redaktoři si oblíbili nejen jeho způsob hry, krásné góly, ale také peprné hlášky, kterými rozhodně nešetřil. Například na otázku novinářů, co koupil své ženě k narozeninám odpověděl: "Nic, už má Zlatana." Zlatan Ibrahimović (vpravo) s anglickým zpěvákem Edem Sheeranem • Foto Instagram

9. Marcelo Vieira @marcelotwelve Počet sledujících: 37 milionů Tento vlasáč původem z Brazílie je známý mezi svými fanoušky i spoluhráči jako Marcelo. V roce 2006 nastoupil do Realu Madrid, kde působí dodnes. Ve španělském velkoklubu měl být náhradou za legendárního obránce Roberta Carlose. To se mu povedlo bezezbytku splnit a dnes patří mezi jednoho z nejlepších levých backů na světě. Marcelo Vieira (vlevo) s futsalovým hráčem Caio Alvesem • Foto Instagram

8.Gareth Bale @garethbale11 Počet sledujících: 39,6 milionu Gareth Bale je velšský útočník Realu Madrid. Po odchodu Cristiana Ronalda do Juventusu měl být jedním z hlavních tahounů bílého baletu. V očích fanoušků a španělských médií však tato očekávání příliš nenaplňuje. Možná ho tak co nevidět čeká změna. Svým followers na Instagramu se často chlubí úspěchy v golfu. Že by se Gareth po sezóně chystal vyměnit obor? Gareth Bale • Foto Instagram

7. James Rodríguez @jamesrodriguez10 Počet sledujících: 41,2 milionu Tenhle hezounek s kolumbijskou krví je hráčem Realu Madrid. V současné době však hostuje v Bayernu Mnichov. Během léta mu však hostování vyprší a začíná se tak spekulovat, co bude s jihoamerickou superstar dál. Ačkoliv sám James tvrdí, že jeho budoucnost je zatím ve hvězdách, proslýchá se, že by se rád vrátil do Madridu. James Rodriguez • Foto Instagram

6. Ronaldinho @ronaldinho Počet sledujících: 44 milionů Možná vás to překvapí, ale mezi top desítku nejsledovanějších sportovců na Instagramu se probojoval také fotbalista v důchodu, Ronaldinho. Brazilský útočník strávil deset let na hřištích nejprestižnějších evropských klubů. Stal se miláčkem davů a zapsal se do historie jako jeden z nejlepších fotbalistů všech dob. Svou sportovní kariéru oficiálně ukončil až v loni. Bývalý fotbalový hráč Ronaldo de Assis Moreira známý jako Ronaldinho • Foto Instagram

5. LeBron James @kingjames Počet sledujících: 48,5 milionu Fotbal je nejpopulárnější sport na světě. Není tak divu, že devět z deseti světově nejsledovanějších sportovců na Instagramu jsou fotbalisté. Ovšem do top desítky se přeci jen podařilo vklouznout i někomu, komu kopání do míče moc neříká. Není jím nikdo jiný než hvězda NBA Lebron James. V současné době se tenhle americký čahoun léčí ze zranění třísel. Olympiádu v Tokiu si však podle svých slov rozhodně nechce nechat ujít. LeBron James s manželkou Savannah. • Foto Instagram

4. David Beckham @davidbeckham Počet sledujících: 55,2 milionu Další sportovní vysloužilec, s kterým si však, co se počtu followers týká, zadá jen málokterá ze současných hvězd. Značka Beckham zkrátka stále táhne, a proto se David řadí i šest let po ukončení své aktivní kariéry k nejsledovanějším sportovním celebritám. "Včera byl úžasný den. Mohl jsem oslavit čas strávený v LA Galaxy s rodinou, přáteli, týmem a fanoušky. Byla to pro mě neuvěřitelná čest. Jsem šťastná s vděčný, děkuji," napsal k této fotografii z 3. března na svém Instagramu David Beckham. • Foto Instagram

3. Neymar @neymarjr Počet sledujících: 113 milionů Jedni ho milují, jiní mu nemohou přijít na jméno. Řeč je o útočníkovi PSG Neymarovi, který proslul svou vytříbenou hrací technikou stejně jako přehnaným simulováním. To však nemění nic na tom, že profil brazilského fotbalisty sleduje přes 100 milionů lidí z celého světa a podle služby Hopper HQ je osmým nejvíce vydělávajícím člověkem na Instagramu. Neymar s fotbalovou legendou Pelém. • Foto Instagram

2. Lionel Messi @leomessi Počet sledujících: 114 milionů Těsně, ale přece. Před Neymarem urval druhé místo argentinský fotbalista Lionel Messi. Tento výsledek je o to úctyhodnější, vezeme-li v potaz fakt, že Messi je po celou svou kariéru věrný týmu FC Barcelona. Narozdíl od svých fotbalových instakolegů má tak jen omezené možnosti, jak nahánět sledující mezi fanoušky ostatních špičkových klubů. Messi s manželkou Antonellou a svými třemi syny. • Foto Instagram