Tomáši, kdyby tě někdo zeptal, kdo jsi a co děláš, jak bys odpověděl? Kdo je vlastně Tomáš Touha? "Já jsem o tom přemýšlel zrovna nedávno, když jsem byl pozvaný na jednu akci v rámci Galavečeru Oktagon MMA, procházel jsem VIP zónou, tak se mě zeptali, odkud jsem, z jakého média. A v tu chvíli jsem se vlastně zarazil a říkám si, já jsem vlastně médium. Dělám všechno to, co dělají malé tvůrčí týmy nebo online oddělení v různých vydavatelstvích, já jsem vlastně samostatné médium, které komunikuje na sociálních sítích, vytváří obsah a dělá to profesionálně, i pokud jde o procesy a techniku, kterou používám. A díky tomu, že jsem vidět, jsem slyšet, je o mě zájem, jsem potom schopen spoustu témat odkomunikovat v celém balíčku velice rychle a atraktivně. A jsem právě schopen to uchopit, tak aby to lidé i dále sledovali, bavilo je to, a aby to dané téma zkrátka rychle neutichlo, nebo naopak žilo víc. Právě proto, že se ten obsah snažím vytvářet plnohodnotně a dokážu ho sdílet na více platformách, tak jsem vlastně takový malý mediální dům."

Tomášovi je 28 let, žije v Praze, má syna a přítelkyni. Natáčí, podniká, běhá, hraje fotbal, golf, jezdí na penny boardu a sbírá tenisky. Na svém triku má několik úspěšných projektů, jako je #motivacejinak, #runjinak, #fotbaljinak, #golfjinak nebo nově #gamingjinak. Jako jedinému v České republice se povedlo natáčet denní vlogy po dobu 200 dní v kuse! Na Youtube má přes 10 miliónu shlédnutí a pokud byste chtěli vědět, kolik času diváci strávili u Tomášových videí, je to 36 let nonstop dívání. Na Instagramu má Tomáš téměř 24 tisíc followers.

Takže se nepovažuješ jenom za Youtubera a vnímáš vlastně všechno, co vytváříš v širším kontextu. Je to tak?

"To určitě ano, ale zároveň mě Youtube baví a dělám to rád. Já jsem se tomu vlastně začal věnovat už v době, kdy pojem Youtuber ani neexistoval. Jenom bohužel tady u nás v ČR a SR jsme to pojali tak trochu po svém. Proto se inspiruju ve světe, kde je Youtuber vnímaný jako dospělý tvůrce. Věnují se mu lidé, kteří se třeba několik let pohybovali ve filmu a v tvůrčích oborech, zajímají se o další média, učí se produkci, mají nějaký názor, jsou už nějak vnímaní a vypráví reálné příběhy. A to je můj cíl. Jen tady na to zatím nejsme ještě připravení. Tady mají lidé pocit, že Youtubeři jsou osoby, které po sobě lijí colu a snaží se bavit lidi nebo spíš děti a není tady úplně nikdo takový, kdo by vytvářel kvalitní obsah, který si pustíš na velkoformátovou obrazovku, díváš se 10 minut a i po 10 minutách tě to pořád baví. I když se třeba během té doby dozvíš jenom zákulisí velkýho fotbalovýho zápasu. Takže Youtuber jsem stoprocentně, ale spíš se tak pojmenovávám, protože lidé vědí, co to znamená. Ale já sám se vnímám víc jako samostatné médium."

Kdy vlastně vznikla celá ta myšlenka točit videa? Co tě k tomu vedlo?

"Já jsem si v 18 letech půjčil peníze, založil jsem si kavárnu a začal podnikat. Ale po třech letech jsem bohužel zkrachoval a přišel jsem úplně o všechno. Byl jsem v tu dobu opravdu na dně a skoro mě to zabilo. Ukončil jsem školu, vztahy v rodině a zůstal jsem tehdy vlastně sám. Nebyl jsem na tom moc dobře ani fyzicky ani psychicky. Začal jsem chodit na různé motivační přednášky a semináře, ale vždycky mi přišlo, že tam mluví nějaký úspěšný podnikatel, který radil něco, co se vlastně vůbec nedalo aplikovat tady na český trh, na obyčejné lidi, jako jsem byl já. Tak jsem o tom začal přemýšlet a řekl jsem si, že si udělám takovou vlastní terapii a vytvořím seriál, který mě donutí každý týden vydávat nějaké motivační, vtipné, zábavné a optimistické video, díky kterým se postupně budu dostávat z té krize. A tak vznikl v roce 2012 projekt #motivacejinak, který měl dohromady 100 dílů."

Takže ta myšlenka byla pomoct sám sobě, ale zároveň pomoci ostatním a motivovat je v době, kdy zrovna prožívají nějaké těžké období?

"Přesně tak. Já jsem chtěl hlavně motivovat. Bylo mi jedno, jestli natočím nějaký sketch, předběhnu tramvaj, nebo si dám výzvu, že se budu minutu v kuse smát, to jsem byl prostě já. Chtěl jsem prostě dokázat, že se to dá zvládnout. A chtěl jsem to udělat jinak, v tu chvíli už jsem věděl, že to JINAK mě bude provázet celý život."