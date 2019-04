Nedávno se vrátil ze Světového poháru v Argentině a brzy ho čeká rozjezd bitvy o lístek na olympiádu v Tokiu. Ale především se už nemůže dočkat zítřka. V pražské BB areně, kde je doma, vypukne nevídaná šermířská exhibice All stars game. Olympijští vítězové si to rozdají mezi sebou, ale také s diváky. Stačí mít lístek, přinést si šermířské nádobíčko a můžete i vy s kordem v ruce vyrazit vstříc těm nejlepším z nejlepších! „Chce to jen chuť,“ ujišťuje Jiří Beran.

Jiří Beran VĚK: 37 (18. ledna 1982 v Praze)

VZDĚLÁNÍ: ČVUT Praha, obor Pozemní stavby a konstrukce

DISCIPLÍNA: kord

KLUB: SC Praha – centrum portovního šermu

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY: účast na OH (2016), vítěz turnaje Světového poháru (2007), 2. místo na ME juniorů (2001), 1. místo ve světovém žebříčku juniorů (2001), vítěz týmové soutěže na Světovém poháru (2017)

Opravdu to stačí?

„Ano. Šerm má výhodu, že se dá začít v jakémkoli věku. Od sedmi, osmi let až po sedmdesát i víc. Do našeho klubu chodí lidé, kteří mají za sebou určitou profesní část života a třeba v padesáti si řeknou: Jako kluk jsem chtěl šermovat, tak si to půjdu zkusit. Pak si to u nás vyzkoušejí a už u šermu zůstanou.“



Co je pohltí?

„Pestrost, protože šerm se skládá z mnoha komponentů. Fyzická kondice, mentální odolnost, taktika, technika. Netrénujete jen pořád jedno a to samé. Navíc je to inspirativní, protože šerm rozvíjí celou osobnost člověka. Jakmile na to přijde správný okamžik a budete mít chuť, najděte si oddíl a zkuste si to. Jakmile si nasadíte masku na hlavu a vezmete kord do ruky, dá vám to hned jinou dimenzi života. Nikdy není pozdě, máme i veteránské ligy.“



Když se rozhodnu začít, budu potřebovat víc hlavu, nebo fyzičku?

„To se postupně přelívá. Na začátku je nejdůležitější odhodlání, vůle trénovat a vydržet! Je to jako v kterékoli činnosti: musíte se nejdřív něco naučit a potom to vypilováváte. Tak, aby vám to sedělo. V šermu jsou stovky akcí, které můžete dělat. Ale jsou i šermíři, kteří jsou nejlepší na světě v jedné akci a vítězí. Navzdory tomu, tuhle jednu akci.“ že o nich všichni vědí, že používají jen

Jiří Beran patří mezi nejúspěšnější české kordisty posledních let. V sobotu v Praze pořádá exhibici Allstars game, na které se představí i největší světové hvězdy šermu! • Foto Profimedia.cz

„Němec Jörg Fiedler, několikanásobný mistr Evropy, dělal přes deset let jednu akci. Všichni věděli, že ji udělá. Přesto s ním prohrávali. Uměl to tak dokonale, že proti tomu nebyla obrana. Ale pokud to chcete dotáhnout do světové špičky, musíte samozřejmě na dobré úrovni zvládnout i další akce. A musíte mít hlavu vítěze.“

Za jak dlouho se tu jednu akci lze naučit?

„To je individuální. Šermířský trénink se skládá z mnoha disciplín. Kondiční příprava, trénink s trenérem, simulace zápasů v kolektivu… Pro mě byl vždycky nejdůležitější trénink s trenérem, kdy jste vlastně jeden na jednoho. Teď tenhle trénink trvá většinou půl hodiny. Ale byly časy, kdy jsme takhle trénovali klidně i hodinu.“

Zkrátka dril.

„Neustále se opakují akce. Jedna se dělá pět minut i déle. Záleží na trenérovi. Pokud není spokojený s jejím provedením směrem k rychlosti a preciznosti, nejde se na další akci. Trenér během pár let zjistí, na které věci má závodník vlohy a na co ne. Těm prvním se pak věnuje víc, ale nesmí zanedbat ani ty druhé. I ty musí dostat na dobrou úroveň.“



Jak se trénuje šermířská kondice?

„Máme kondiční trenérku, která pracuje jak s malými dětmi, tak s reprezentací. Třikrát týdně po hodině. Náplň? Regenerační cvičení, posilování, tabata (intenzivní kruhový trénink), jóga. Je to pestré, pokaždé děláme něco jiného. Aby nás to bavilo, a přitom jsme něco naposilovali a protáhli se.“



S posilováním to však asi nemůžete kvůli udržení dynamiky přehánět.

„Nám jsou velké svaly vlastně trochu na potíž, protože nám zpomalují pohyb. Proto děláme všechno dynamicky a převážně s menší zátěží. Hodně posilujeme s vlastní váhou těla na různých zavěšovacích systémech. Cvičení jsou ušitá každému na míru.“

Brazilec Athos Schwantes zasahuje Jiřího Berana v prvním kole olympijského turnaje • Foto EPA

Kolik toho naběháte?

„Neděláme dlouhé běhy. Spíš běháme intervalově, na kratší časové úseky. Šerm je totiž takhle rozložený. Obecně je mezi šermíři tak deset procent vytrvalostních typů a zbylých devadesát je spíš dynamických a výbušných, kteří by při běhu na 10 kilometrů umřeli. Nejsme na to stavění.“



Ani to není třeba, jeden zápas je na 3x3 minuty.

„S minutovou pauzou, ve které může trenér radit a závodník se napít a chvíli si oddechnout. Někdy se můžou ty tři minuty opravdu šermovat v kuse. Ale i když padne zásah, máte jen pět šest sekund na zotavení, než se hra obnoví. A stejně si v hlavě analyzujete, proč jste dostal zásah, nebo naopak, jak se vám povedlo zásah dát. Musíte ale umět i rychle vypnout a zapnout.“



Na jak vysokou tepovou frekvenci se během zápasu šermíři dostávají?

„Záleží na stylu šermíře a taky na vývoji zápasu. Když jste aktivní nebo musíte dotahovat, tepovka leze doopravdy hodně nahoru. A ani krátké pauzy ji moc nepomůžou snížit. Nemám to přesně změřené, ale přes 170 tepů za minutu se to přehoupne.“



Bez vytrvalosti se ovšem neobejdete, na turnajích přece absolvujete řadu zápasů za sebou. Anebo jedete na vůli?

„Každý to má jinak. Třeba já to mám obráceně. Pro mě jsou nejtěžší první zápasy. Než se dostanu do rytmu. Ale jakmile překonám první dva zápasy, pak už vydržím klidně až do finále a vůbec mi to nevadí. Jen druhý den pak samozřejmě cítím, že jsem toho odšermoval docela dost. Mezi zápasy si moc neodpočinete. I když máte i dvě hodiny volna.“



Jak to?

„Musíte se pořád držet v pohotovostním režimu, protože v kvalifi kaci nevíte, kdy přesně půjdete znova na planš. Na posledním turnaji jsem šel skupinu od půl desáté ráno, ale další část jsem absolvoval až v pět odpoledne.“



Kolik váží šermířské oblečení?

„Blůza, kalhoty, podvestička budou mít něco málo přes dvě kila. Maska má kilo sedmdesát. To je asi nejnepříjemnější. Zpočátku to na krku cítíte. Ale zase platí, že si na to rychle zvyknete. A kord? Ten váží 750 gramů.“

Jiří Beran patří mezi nejlepší české šermíře posledních let, zúčastnil se i olympijských her v Riu v roce 2016 • Foto Michal Beránek (Sport)

Nemůže se člověk v bílém mundúru upéct?

„Kdybych v něm šel na pláž, dlouho bych tam asi nevydržel. Ale my jsme halový sport a kolikrát přijdeme do haly, která je pořádně naklimatizovaná. Věřte, že pak se ten náš bílý kožich hodí, protože dvě mikiny a péřovka jsou málo.“ (směje se)



Ale vypotíte toho asi i v zimní hale hodně.

„Když máme soustředění, kolikrát vyměním i čtyři trika během šermování. A vyždímám z toho půl litru vody. Při zápase to není jiné. I když není tak dlouhý, vypotí se toho hodně. Je to způsobené i psychickou zátěží. Někteří šermíři se na planši moc nehýbou, přesto z nich lije úplně stejně jako z těch, co tam lítají. Takže i hlavou se dá zpotit.“



Zvláště když musíte neustále myslet na taktiku.

„Na svěťáku už člověk ví den předem, jakou bude mít kvalifi kační skupinu. A tak si může pustit video se soupeři. Já to nedělám. Zaprvé je už za ta léta znám a zadruhé soupeře spíš sleduji až v daný den. Pozoruji, jak se chová a v jakém je rozpoložení.“



Tolik záleží na momentálním psychickém rozpoložení?

„Šerm je krásný v tom, že jeden den někoho s přehledem porazíte, a druhý den s ním s přehledem prohrajete. Pokud si někdo pustí dvě videa a na základě toho si řekne ´Toho dám, je to jasný!´, většinou se dočká opaku. Výkony a výsledky ovlivňuje v daný den spousta faktorů. Ale když někdo někoho nezná, je samozřejmě dobré předem se podívat na to, jakým stylem šermuje.“



Ke klíčovým faktorům patří postřeh. Jak ho vylepšujete?

„Trénuje se hlavně zpočátku. U dětí používáme různá cvičení s tenisáky nebo různými signály. Aby si dokázaly samy pojmenovat koncentraci, koordinaci, rychlost. Když to pak jejich mozek ví, při šermu to pak začne trénovat sám. Ale čas od času děláme i my cvičení na to, abychom zaměstnali mozek. Pravá noha jde na červenou, levá na modrou…“ (usmívá se)

„Bude to neopakovatelný zážitek,“ slibuje český reprezentant Jiří Beran, hlavní pořadatel výjimečné exhibice v Praze • Foto Dominik Bakeš (Sport)

Co maximální soustředění?

„Spolupracujeme s psychologem, máme přednášky pro klub a reprezentaci, ale každý závodník to řeší hlavně sám. Já spolupracuji s mentálním koučem, psychologem a dělám meditace. Hledal jsem to, co mi sedí.“



A našel?

„Začalo mě to naplno zajímat až asi ve dvaadvaceti. Do té doby byl pro mě psycholog spíš psychiatr. Takže jsem si říkal: Co bych dělal u psychiatra? Pak jsem si řekl, že bych mohl psychologa zkusit. Po delší spolupráci mi paradoxně pomohlo to, že mi řekl, že to dělám dobře. A výkonnost mi stoupla. Vlastně jen z toho, že mi osoba k tomu pověřená sdělila, že to, jak vedu život, jak beru sport a jak trénuju, je správné.“



A ta meditace?

„Našel jsem si tu, která mi vyhovuje – čtyřminutovou. Když ji potřebuju, udělám si ji. Asi by bylo dobré ji dělat každý den, ale nestíhám.“ (směje se)



Co byste vzkázal těm, kteří se bojí, že by je kord mohl zapíchnout?

„Šerm je absolutně bezpečný sport. Všechny látky, masky, kordy, čepele jsou certifikované v nejrenomovanějších laboratořích po celé Evropě. Takže je skoro vyloučená nějaká nehoda. I když v jakémkoli sportu se samozřejmě může stát nešťastná náhoda. Ale materiály udělaly za posledních třicet let neskutečný boom. Navíc na každém turnaji se pečlivě kontroluje, jestli je šermíř dobře oblečený a má všechny vrstvy. Nejčastější zranění v šermu jsou podvrtnutý kotník nebo natažený sval.“



Šermířská maska je totálně neproniknutelná?

„Ano. U nás v kordu se bodá normálně i do hlavy. Je to trošku nepříjemné, ale jde o zásažnou plochu.“



Takže stoprocentní jistota?

„I když se zlomí kord, nic se nemůže stát. Čepel je ze speciální slitiny oceli, která má v sobě uhlík, chrom, molybden a zlomí se ne do špičky, ale natupo. Nemůže tedy, ani když se zlomí, projít do masky.“



Jaké to je dostat zásah do masky?

„Je to otřes, ale není to nic neobvyklého. Někdy o tom ani nevíte. Maska je konstruovaná tak, že se po ní čepel sveze. V tom případě je dost pravděpodobné, že se po zásahu ani nic nerozsvítí. Kdo přijde na exhibici, určitě to uvidí. Jeden účastník totiž používá často bod na masku.“



Jak je řízena signalizace zásahů?

„Kord má na konci spínač, který zajišťuje, že kamkoli se zapíchne a přesáhne sílu 750 gramů, tak se rozsvítí světlo.“



Co když se šermíř při zápase otočí zády k soupeři?

„V ten okamžik rozhodčí zápas zastaví a otočenému dá žlutou kartu. Odkryje si totiž zadek hlavy, což je nebezpečné.“

V čem se nejvíc změnil šerm v posledních letech?

„Hodně se začaly oddělovat disciplíny kord, fleret a šavle. Před dvaceti lety mohl být jeden šermíř dobrý na všech těchto frontách, teď už je to skoro nemožné. Výjimkou je jedna Italka, která dělá šavli i fleret, a je dobrá i v kordu. Já si nedovedu představit, že bych šel na závody ve fleretu.“



Rychlost se nezvýšila?

„Šerm se ohromně zdynamičtil a zpřesnil. Může to být pro diváka naživo i trošku komplikované.“



V tom, že ani nepostřehne zásah?

„Jo, je to pro oko diváka náročné. Naštěstí udělala velký skok televizní technika. Proto je možné divákovi přiblížit detailně zásahy. Když je na mistrovství světa nebo na olympiádě profesionální televizní štáb, stihne udělat zpomalené záběry a dobrý komentátor ještě vysvětlí, co se tam stalo. Tohle vtáhne do děje i fanouška, který do té chvíle neměl s šermem nic do činění.“



Šerm nikdy nechyběl na olympiádě. Čím to je?

„Historií šermu, která se datuje od doby, kdy člověk začal bránit své obydlí, a také elegancí. Když začínaly novodobé olympijské hry, byl sportem, který lidi bavil a měl noblesu a fair play.“



Tyhle hodnoty v něm přetrvávají dodnes, i když jinak společnost poněkud hrubne. Jak je to možné?

„Šerm přesahuje hranice kontinentů, přesto se lidi, kteří ho dělají, napříč disciplínami a věkovými kategoriemi znají. Je to dané i trochu tím, že je po celém světě jen málo šermířů, kteří by si díky němu přišli na peníze. Takže peníze nás rozhodně nekazí. (usmívá se) Lidi dělají šerm s láskou a proto, že se chtějí zlepšovat a něčeho v něm dosáhnout. Tohle naši komunitu spojuje.“

Jiří Beran se v prvním kole olympijské soutěže kordistů ocitl pod Brazilcem Athosem Schwantesem. Nakonec s ním také prohrál. • Foto AP Photo

Uživí se někdo pouze šermem?

„Ve Francii asi jo. Ale je otázkou, na jak dlouho. Málokdy se stane, že by šermíř byl v reprezentaci víc než deset let. A jestli je schopen se za tu dobu zabezpečit, to nejsem schopen říct. Ale asi moc ne. Znám nejlepší francouzské šermíře, kteří jdou po kariéře trénovat nebo se vrhnou do jiné práce. Není to tak, že by hodili nohy na stůl a řekli si: Máme na chvíli vyděláno. To rozhodně ne. Známe to také z univerziád. Zatímco v řadě sportů na nich chybí špička, v šermu byla univerziáda vždycky nabitá. Protože všichni studovali vysoké školy, univerziáda byla malé mistrovství světa. Všichni šermíři se zkrátka průběžně připravují na to, že po sportovní kariéře bude následovat ta profesní. A člověk bude muset zabezpečit rodinu a sám sebe.“



Pak nemusejí jako mnozí fotbalisté pár let po kariéře vyhlašovat osobní bankrot nebo označovat život po kariéře za polosmrt.

„Hodně lidí u šermu zůstává. Já taky. I když jsem vystudovaný stavař. Ale když děláte šerm skoro třicet let, úplně opustit ho ani nejde.“



Jak to ale všechno stíháte? Šermujete na reprezentační úrovni, máte obchod se šermířským vybavením, pořádáte exhibici a s manželkou jste vybudoval architektský ateliér.

„Ten šel po narození dcerky hodně do ústraní.“



Dobrá, zato vás teď ještě čeká start kvalifikace o účast na olympiádě v Tokiu.

„Kvalifikace nám začne v dubnu.“ (rozesměje se)



Tak vidíte. Jak to dokážete skloubit?

„Když vás věci, které děláte, baví a i doma vás podporují, dá se to. Mě nikdy nebavilo soustředit se jen na jednu věc. Vždycky mě bavilo kromě šermu ještě něco organizovat. U mě by neplatilo, že kdybych se soustředil pouze na šerm, mohl bych být lepší. A tak to bude i nadále.“

Očima Jiřího Berana: S kým můžete šermovat? Jean-Michel LUCENAY 40 let olympijský vítěz 2016 „Vynikající šermíř, který šermuje francouzskou školou klasického držení. Opravdu krásný šerm. Působí v předsednictvu komise fair play Mezinárodní šermířské federace. Moc fajn člověk.“



Ruben LIMARDO 33 let olympijský vítěz 2012

„Velké překvapení londýnské olympiády. V juniorech vyhrál všechny Světové poháry v sezoně, což se předtím nikomu nepodařilo. Teď to má hrozně těžké, trénuje v Polsku, bydlí s rodinou a kamarády v jednom bytě, protože situace ve Venezuele je hodně špatná. Nyní je pro něj klíčové dostat se na další olympiádu.“



Matteo TAGLIARIOL 36 let olympijský vítěz 2008

„Šermem se hrozně baví. Má ho postavený na italské volnosti a lehkosti. Nedělá jen jednu akci, naopak jich dělá mnoho. Jeho pestrost je úžasná.“



David SVOBODA 34 let olympijský vítěz 2012

„Toho není nutno představovat. Sice ukončil pětibojařskou kariéru, ale právě on je specialistou na jeden zásah.“