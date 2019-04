"Nový Sagan", napsal o sobě veslař Synek, patron Kola pro život, které slaví 20 let

Zkoušel jsem to jako SAGAN

Ještě než se v Lucernu na evropském šampionátu vrhne do boje o první velký titul veslařské sezony, Ondřej Synek se s rodinou vypraví na závod Kola pro život do Malé Boleslavi. „Děti rádi závodí. Když synovi potřebuju něco zakázat, neplatí na něj tablet nebo počítač. Když mu zakážu kolo, to ho zasáhne nejvíc,“ usmívá se.

Opravdu to u vás doma tahle funguje?

„Kór u toho mladýho to platí dvojnásob, protože telefony nemají, k počítačům je moc nepouštíme, takže nevyrůstají ve virtuálním světě. Radši je vyženu ven, ať si jdou na ulici hrát s dětmi, něco dělat. Takže kolo je pro mě největší nástroj dosáhnutí nějakého cíle.“

Daří se to?

„Daří se to. Představa, že bude týden bez kola je pro něj nepředstavitelná.“

Jak se na cyklistický závod těšíte vy?

„Na kolo se těším moc, teď jsem byl čtrnáct dní na soustředění v Itálii, kde jsme na kole jezdili, což bylo super. Počasí odpovídá tomu, že se nám všem chce. Pojedu do Mladé Boleslavi, což mi vždycky vychází nejlíp termínově. Moc se na to těším, tu trasu znám, takže vím, co čekat a doufám, že si to užiju.“

Na Facebooku jste nedávno uveřejnil fotografii na kole s popiskem „nový Sagan“…

(úsměv) „Sagan je takový fenomén, zkoušel jsem jezdit na silničním kole po zadním, tak jsem to tam tak plácnul. Bez pádu naštěstí. Celou cílovou rovinku bych neprojel.“

Máte své oblíbené stezky?

„Stezky mám oblíbené kolem domu, protože bydlím u lesa. Ale i hory, Šumavu, Jizerky mám celkem naježděné. Jezdíme s rodinou. Děti ještě do kopců nevyjedou, ale na plackách za barákem jezdíme a baví nás to. Vždycky si dáme cíl nějakou cukrárnu a jedeme na zmrzlinu. Pro veslaře je kolo super tréninkový prostředek. Nechci říct, že hlavní, ale je to doplněk. Po tréninku se jdeme vyšlapat nebo použijeme kolo jako tréninkový prostředek v odpolední fázi.“

Blíží se start veslařské sezony, jste fit?

„Celou zimu všechno víceméně drželo. Teď se cítím dobře, natrénováno mám super. Těším se, až začnou závody. V pátek máme první kontrolní testy, příští víkend jedu závodit do Dramenu, na to se těším moc, protože to je nová regata, kde startuje sto padesát závodníků. Norové slibovali, že bude patnáct stupňů a sluníčko. A pak dodali takový dovětek, nebo taky nula a sněžení. Jsem na to zvědavý.“

Co to bude za závod?

„Je to prakticky nový závod, vloni byl nultý ročník. Jede se dva kilometry kvalifikace, potom prvních šestnáct jede pět set metrů pavoukem - vyřazovacím způsobem jeden na jednoho. Jsou tam samozřejmě Skandinávci, já, nějací lidi z Anglie, Němec Zeidler, který vloni začal být ve veslování hvězda. Mistr světa Kjetil Borch tam taky bude.“

Co říkáte vývoji na Novém Zélandu, kde váš věčný rival Mahé Drysdale prohrál boj o místo ve skifu s Robbie Mansonem a bude to zkoušet na osmě?

„Myslím, že na Novém Zélandu se to vyvinulo podle očekávání. Mahé se vždycky rozjíždí až druhou půlku sezony. Kdyby jeli na mistrovství světa na sebe, tam by Mansona předjel, ale zjara je to pro něj hrozně těžké. Říkal, že to ještě chce zkusit příští rok, ale myslím si, že na olympiádě na skifu nepojede.“

Věříte, že Manson ho před sebe nepustí?

„Myslím si, že ne. Vidím to sám na sobě, že z jara je těžší a těžší závodit. Rozjíždíme se až ke konci sezony.“

Je to pro vás dobrá zpráva?

„Já myslím, že je to úplně jedno. Zatím to vypadá, že Manson je rychlejší, budu muset porazit toho rychlejšího.“

Jak daleko je pro vás olympiáda v Tokiu?

„Řekl bych, že Tokio je za rohem. Je za rok a čtvrt, letos bude sezona pro všechny nervozní, protože se musíme kvalifikovat na olympiádu a postupuje jen prvních devět z mistrovství světa, což může vypadat jako pohoda, ale stačí jedno zaváhání a najednou člověk na olympiádu nepojede.

Nepojedu první Světový pohár, pak pojedu mistrovství Evropy i druhý a třetí Světový pohár. Pojedu letos na regatu do Henley, na to se taky moc těším a potom bude mistrovství světa.“

Pokusíte se letos po loňském druhém místě na MS v Plovdivu vrátit na veslařský trůn, nebo je pro vás prioritou kvalifikace na olympiádu?

„Letos je hlavní se kvalifikovat, ale když se mi povede vyhrát, budu jedině rád. Možná mám poslední šanci vyhrát mistrovství světa, nechme se překvapit…“

Uvažujete, že byste v kariéře vytrval až do račického světového šampionátu v roce 2022?

(směje se) „Teď mám za cíl olympiádu a potom se uvidí.“

KOLO PRO ŽIVOT

Cyklistický seriál pro širokou veřejnost letos slaví 20 let a pořadatelé se snaží oslovit lidi i mimo klasické sobotní závody. V šesti lokalitách (Dobřichovice, Mladá Boleslav, Karlovy Vary, Vrchlabí, Plzeň a Znojmo) se v pátek před závody uskuteční sportovní odpoledne přístupné široké veřejnosti. Na tratích závodů se také uskuteční několik vyjížděk vedených zkušenými cyklisty. Všechny informace o mimozávodních akcích budou od začátku května k dispozici na webu DámeKolo.cz. Zájemci si také můžou využívat novou platformu Chatbot, která bude fungovat na základě aplikace Messenger. QR kód nebo online pozvánku najdou účastníci na webových stránkách.

PROGRAM ZÁVODŮ KOLA PRO ŽIVOT

27. dubna Praha – Karlštejn Tour České spořitelny (Dobřichovice u Prahy)

11. května Mladá Boleslav Tour ŠKODA AUTO (Mladá Boleslav)

25. května Hustopeče AGROTEC Tour ŠKODA AUTO (Hustopeče)

1. června Orlík Tour Kooperativy (Orlík – Vystrkov)

15. června Karlovarský AM bikemaraton České spořitelny (Karlovy Vary)

22. června Vrchlabí – Špindl Tour ŠKODA AUTO (Vrchlabí)

29. června Bikemaraton Drásal České spořitelny (Holešov)

20. července ČT Trans Brdy (Řevnice)

27. července Šumavský MTB Maraton České spořitelny (Zadov)

10. – 11. srpna Vysočina Arena Tour České spořitelny (Nové Město na Moravě)

17. srpna Manitou Železné hory CARDION (Chrudim)

31. srpna Plzeňská MTB 50 Kooperativy (Plzeň)

7. září Znojmo Burčák Tour Kooperativy (Znojmo)

21. září Oderská Mlýnice Lesy ČR (Klokočůvek u Oder)

28. září Ralsko MTB Tour České spořitelny (Ralsko – letiště Hradčany)