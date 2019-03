Šárka Strachová a Tomáš Touha: setkejte se s nimi a běžte svůj závod!

Důvodů, proč se přihlásit a být 16. března u toho, je spousta. Jednak jako běžci přivítáte sezónu takřka jarním závodem a pak otestujete, co ve vás po zimě je. Rozcvičkou vás na něj připraví sportovkyně na slovo vzatá, Šárka Strachová.

Necelých sedm kilometrů není jediná prověrka, kterou projdete - na trati nějací tydýti postavili tři navážky, přes které to vezmete napřímo a do oněch tydýtů si můžete cestou vzhůru i zanadávat. A to hned dvakrát, i při cestě zpět.

Superlife Columbia závod přes tydýty 16. 3. 2019

6,4 km

Praha, Milíčovský les

490,- korun

propozice

přihláška

Protože trička ke startovnému jsou již ve výrobě a nelze je nyní získat, máme pro ostatní překvapení v podobě skvělého vaku na záda - získá jej každý, kdo tričko nestihl (funkční tričko Columbia čeká na ty, kteří se registrovali do 24. února, pokud jej chcete, přihlaste se na další naše závody. Více na superlifezavody.cz).

Na všechny v cíli čeká pamětní dřevěná medaile ve tvaru stopek a výborné občerstvení. Má živel Tomáš Touha vyšší kadenci slov při mluvení nebo kroků při běhu? A dá si v cíli raději cookiesku nebo sušené maso?

S dárečky nejsme u konce, čekání na vyhlášení si zkrátíme tombolou o pěkné ceny! Chci se přihlásit a běžet Prijďte si poměřit síly s běci na Superlife Columbia závodě přes tydýty. Přihlaste se nyní a získejte batůžek v hodnotě 350,- korun. Klikněte, přečtěte si propozice přihlaste se, sejdeme se v Milíčáku!