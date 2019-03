Superlife Columbia závod: Touha byl zbytečně skromný, kolikátý doběhl?

„Je to nejlepší sport. Člověk každou chvíli nestíhá, ale k běhu stačí obout tenisky, natáhnout triko a tepláky a vyběhnout,“ má Tomáš Touha jasno v otázce: proč běhat.

„Druhá věc je, že je to pro mě osobní terapie. Člověk je jen sám se sebou, běží a přemýšlí,“ dodal autor nápadu běhání a jeho sdílení na sociálních sítích.

„Organizoval jsem tréninky, kdy nás chodilo třeba padesát, pravidelně. No a závody? Ty máme proto, aby si člověk aspoň jednou za čas dokázal, že to, co trénuje, dává smysl.“ Letos prý moc naběháno nemá, a tak si v sobotu na výsledek příliš nevěřil.

„Mám startovní číslo 408, pokusím se teda nebýt ve výsledcích horší, než je ta cifra na triku,“ tvrdil před startem. Nemusel být tak skromný, v cíli byl v čase 28 minut a 45 vteřin dvaatřicátý.

