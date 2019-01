Na přelomu roku se nemálo psalo o tom, že pokud chcete něco udělat v roce 2019 pro dobro naší planety, omezte maso a živočišné výrobky. To nemusí být ale jediný důvod, proč letos do jídelníčku rostlinnou stravu zařadit. Narůstající množství sportovců si nemůže vynachválit její přínos do tréninků i zdravotní výhody. Které to jsou a na co si naopak dát pozor?