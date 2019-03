Zima je období, které zdravému životnímu stylu příliš nepřeje. Nedostatek světla, zima, teplotní výkyvy… To jsou jen některé z důvodů, proč řada z nás namísto sportu volí v zimě raději postel a televizi. Přidá-li se k tomu i špatné stravování, které se s námi zpravidla táhne už od Vánoc, není divu, že se na jaře necítíme úplně ve své kůži. Právě proto mnozí hledají zaručený recept na to, jak navrátit své tělo opět do formy. Jedním z doporučovaných řešení, které může údajně vyřešit tyto problémy, je tak zvaný detox. Ten má tělo zbavit nejen škodlivých látek, ale slibuje také zhubnutí.

Detoxikace funguje v našem těle automaticky

Na náš organismus během dne skutečně působí celá řada škodlivých látek, jako jsou různé toxiny, chemikálie, prach, kouř nebo smog. Ty se do našeho těla dostávají například stravou, léky ale i vzduchem, který dýcháme. Tyto toxiny mohou být zodpovědné za řadu nepříjemností od bolestí hlavy, únavu, přes trávicí problémy. Podle doktora Rudolfa Němce, který se věnuje léčbě nadváhy a obezity, je naše tělo však dostatečně vyzbrojeno k tomu, aby si s těmito škodlivinami poradilo samo.

„Náš organismus má vlastní detoxikační mechanismy, které fungují v játrech, ledvinách, plících, střevech a kůži. Díky tomu se z našeho těla vylučují škodlivé chemické látky jsou jsou například těžké kovy, soli nebo oxid uhličitý. Žádná detoxikační kůra ve formě džusů nebo hladovky tomu příliš nenapomůže,“ říká doktor Němec.

Díky detoxu můžte zhubnout, ale ne na dlouho

Řada lidí se dává na detox s přáním zbavit se díky němu přebytečných kil. Není asi žádným překvapením, že pokud se rozhodnete pro půst nebo nahradíte běžné jídlo ovocnými nápoji, zřejmě opravdu zhubnete. Tento výsledek však s velkou pravděpodobností nebude trvalý. Poté, co najedete na svůj obvyklý jídelníček, budou kila opět zase rychle zpátky.

"Detoxy i další experimentování se stravou, které vede k nepravedlnostem v jídle zpomaluje metabolismus, což přetrvá i poté, co člověk začne jíst normálně. Jinými slovy detox může mít za následek, že přestaneme spalovat. Pro zdravého člověka sice tyto očistné kůry nejsou výrazným rizikem, avšak dodržovat je s vědomím, že díky nim zhhubneme, je nesmysl," vysvětluje doktor Němec.

Nevěřte na zázraky, raději dejte na osvědčené rady

Co tedy po zimě udělat pro své tělo, abychom jej opět nakopli a dodali mu síly do jarních tréninků? Spíše než zázračným očišťovacím kůrám, věřte raději méně inovativním, zato však osvědčeným radám. „Náš organismus nepotřebuje různé pokusy s často jednostrannými dietami či hladovkami. Pokud chcete nakopnout své tělo po zimě, kupte si raději kvalitní multivitaminy a zařaďte vyvážený a pestrý jídelníček bohatý na vlákninu," doporučuje Rudolf Němec. Váš organismus rozhodně pozitivně ovlivní také vynechání alkoholu nebo cigaret. Detoxikační a další očišťující kůry sice vašemu tělu významně uškodit nemohou, avšak kdo by od nich čekal zázraky, byl by nejspíše zklamaný.