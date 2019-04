Boj s únavou. Vyhněte se citovým upírům, říká doktorka. Co dalšího poradila?

Pokud se cítíte dlouhodobě unavení, a to i v případě, že dostatečně spíte a váš spánek nic neruší, je na čase se zamyslet: Je moje životospráva tak zdravá, jak si myslím? Nepřeháním to se sportem nebo s dietou? „Příčinou dlouhodobé únavy může být nadměrný stres, ale třeba i nekvalitní strava, nedostatečná hydratace či přetrénování a nedostatek času na zotavení,“ vysvětluje MUDr. Pavla Myslíková, praktická lékařka z Lékařského domu Praha 7.

Někteří lidé mají elánu na rozdávání a i po flámu a čtyřech hodinách spánku si zvládnou jít zaběhat. Jiné unaví i krátký výšlap do kopce. Čím to je a co s tím dělat? „Jedním z důvodů je odlišný životní styl. Člověk, který se zdravě stravuje, sportuje, umí odpočívat a pohlíží na svět pozitivně, má obvykle mnohem větší dávku energie než někdo, kdo se stravuje ve fastfoodech, kouří, pije alkohol, sotva se hýbe,“ vysvětluje polopaticky lékařka.

Lze se „vycvičit“ proti únavě?

Co mohu dělat proto, abych byl méně unavený. A jde to vůbec? V odstavci výše jsme naťukli, že to je možné. „Zdravá a vyvážená strava, dostatečný pitný režim (ideálně čistá neperlivá voda), pravidelný pohyb, kvalitní odpočinek a zdravý náhled na život vám dodají energii,“ říká lékařka. Fyzická aktivita nás podle ní na jednu stranu unaví, ale na druhou nám dodá energii. „Abychom ze sportu čerpali to pozitivní, je důležité sportovat ve správné intenzitě, po ukončení sportovní aktivity doplnit do těla potřebné živiny, včetně minerálů, a mít dostatek času na regeneraci,“ upozorňuje odbornice.

Podle MUDr. Myslíkové je ale únava i „v hlavě“ – pokud proti ní chceme bojovat, je na místě zapracovat i na psychice: „Důležité je také to, abyste se obklopovali pozitivně smýšlejícími lidmi, kteří vás tzv. nabijí, nikoliv nás energeticky vysají. Na citové upíry si dejte pozor!“