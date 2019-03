V dřívějších dobách jídlo sloužilo pouze ke dvěma účelům. Mělo utišit hlad a doplnit energii nutnou k životu. V dnešní moderní době je to však jiné. Obzvláště sladkosti začaly sloužit jako prostředek psychické úlevy a způsob, jak potlačit nepříjemné myšlenky.

„Mnozí z nás vyhledávají cukry pro pocit uspokojení, řešíme tak naše úzkosti nebo stres. Sladkosti tak nejíme z výživové potřeby, ale pro příjemné pocity, které navozují. Zvyšující se konzumací cukru se u mnohých může zvyšovat potřeba dalších a dalších dávek,“ vysvětluje výživová specialistka Margit Slimáková důvody, proč jsou sladkosti neodmyslitelnou součástí jídelníčku mnohých z nás.

Konzumací potravin s vysokým obsahem cukru, se v mozku aktivuje systém odměny a alespoň krátkodobě vznikne onen příjemný pocit. Ten má na svědomí hormon touhy po odměně, tak zvaný dopamin. Pokud si dopřejeme sladkost plnou jednoduchých cukrů, náš mozek vyprodukuje velké množství tohoto hormonu. Právě touha po dopaminu má na svědomí vznik závislosti, ať už například na alkoholu nebo právě na cukru.

I nedostatek cukru má své abstinenční příznaky

To, že máme k sladkostem nezdravý vztah, může být u někoho zřejmé hned na první pohled. Jedním z rizik spojených s nadměrnou konzumací cukru je totiž obezita. U některých se však závislost nemusí projevit na jejich tělesné schránce. Doktorka Slimáková popisuje některé z projevů, které značí, že jsou pro nás sladkosti víc než jen občasné zpestření jídelníčku.

„Příznaky mohou být velmi rozdílné. Ve většině případů se však projeví neschopností odolat sladkostem. Časté je také opakované přejídání se jimi i přesto, že jsme si dobře vědomi toho, že nám neprospívají. Nezvládáme však tyto své znalosti a rozhodnutí převést do praxe,“ říká.

Pokud našemu tělu nedodáme dávku cukru, na kterou je zvyklé a kterou vyžaduje, mohou se dostavit, podobně jako například u závislosti na alkoholu, abstinenční příznaky. Bolest hlavy, závratě, deprese… To vše může mít na svědomí absence cukru v našem těle.

Řešení? Zasyťte se kvalitními živinami

Pozorujete některé příznaky závislosti na cukru sami na sobě? S ozdravením svého jídelníčku můžete začít hned.

„Možností jak se zbavit závislosti na cukru je více. Já osobně namísto omezení cukru jako první doporučuji přidat do jídelníčku více skutečných jídel. Hlavní jídla postavte na kvalitních bílkovinách, tucích a zelenině. Důležité přitom je jíst do sytosti tak, aby vás nehonily chutě, které by vedly k pojídání nejrůznějších nezdravostí. Až v okamžiku, kdy se budeme cítit sytí, tedy spokojení, je snadnější omezovat cukr. Co může pomoci, je vedle typických sladkostí s jednoduchými cukry alespoň trochu omezovat i potraviny se složenými cukry, jako jsou typické přílohy od pečiva až po knedlíky,“ radí doktorka Slimáková.

Ačkoliv může znít problém závislosti na cukru banálně, rozhodně jej není radno podceňovat. Nadměrná konzumace sladkých jídel může vést kromě obezity také k diabetu nebo onemocnění srdce a cév. Pokud tak máte pocit, že je potřeba udělat změnu vašeho jídelníčku, rozhodně ji neodkládejte.