Australian Open ONLINE: Berdych - Nadal 0:2, Kvitová je ve čtvrtfinále | iSport.cz

Kvitová do zápasu vstoupila ziskem podání Anisimovové a utkání dlouhému jen 59 minut dominovala. Nasázela 18 vítězných úderů a soupeřce nenabídla ani jeden brejkbol. O jejím sebevědomí svědčí smeč, kterou ani nemusela hrát, jelikož míč padal do autu, přesto tvrdým úderem zvyšovala ve druhé sadě na 4:1.

"Začala jsem skvěle brejkem, díky tomu jsem se uvolnila a odehrála výborně celý zápas. Snažím se pokračovat ve výkonech ze Sydney a užívám si čas na kurtu," řekla dvojnásobná vítězka Wimbledonu v rozhovoru cestou do šaten.

Na Australian Open si zahrála čtvrtfinále poprvé v roce 2011 a naposledy o rok později, kdy došla ještě o kolo dále. O to se nyní pokusí v úterý proti domácí Ashleigh Bartyové, kterou po velké bitvě porazila před Australian Open ve finále v Sydney. "Tady to bude jiné, ale bude to zajímavý duel. Těším se," řekla Češka.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 60,5 milionu australských dolarů):

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Kvitová (8-ČR) - Anisimovová (USA) 6:2, 6:1.