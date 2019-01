Otec Kvitové: Střecha pomohla, úder pravačkou umí Petra z ping pongu | iSport.cz

Dá se popsat, co aktuálně prožíváte po postupu Petry do finále?

„Radost, co jiného? Když se daří, je to vždycky dobré.“

Čekali jste takovou jízdu?

„Víme, že na tom je fyzicky dobře. Kondici dělala v Dubaji velmi dobře, to je první předpoklad. A je i v pohodě, naladěná bojovně. To všechno se projevuje. Víte co, tenis je o hlavě. Já vždycky říkám, že to všechny holky umí, ale jen některá může vyhrát. A vyhrává ta, která je zrovna nejlépe vyladěná. Proto je ženský tenis nahoru dolů. Ne všechny vydrží hrát dva měsíce bez nějakých výkyvů.“

Počítám, že to teď máte s manželkou u televizních přenosů trochu náročnější, je to tak?

„Ano, hlavně se spaním. (usměje se) Ale jsme v důchodu, takže v pohodě. To je velká výhoda.“

Nechystáte se narychlo na finále?

„Ne, ne. To je daleká cesta, neuvažovali jsme o tom. Ani s Petrou jsme se o tom nějak nebavili. Pravda je, že v Austrálii jsme nikdy nebyli. Jenom ve Wimbledonu, v Paříži a sem tam po Evropě.