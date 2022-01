Neústupná Collinsová: Hvězdou díky operaci, vyndali jí cystu jako tenisák

Diplomaticky řečeno není Danielle Collinsová favoritkou zástupů v tenisové šatně. Hlučná až afektovaná Američanka štěká na kurtu své ´come on!´ a ´let's go!´, soupeřkám se dokáže dostat pod kůži. Pro své intenzivní vystupování a povahu válečnice má přezdívku „Danimal“. A neústupná hodlá zůstat i v sobotním finále Australian Open s Ashleigh Bartyovou, v němž by ráda zničila sen pořadatelské země o první domácí šampionce po 44 letech.

Do přetahované o pohár Daphne Ackhurstové půjde coby jasný outsider, s australskou legendou, po níž je trofej pojmenovaná, má však něco společného. Ackhurstová, tenisová hrdinka ze začátku dvacátého století a pětinásobná šampionka domácího grandslamu, zemřela v pouhých devětadvaceti letech na obtíže spojené s mimoděložním těhotenstvím.

O sto let později může Collinsová děkovat moderní medicíně, že dnes hraje svůj nejlepší tenis a především může vést kvalitní život. Loni v dubnu přitom podstoupila akutní operaci endometriózy, nemoci, při níž se ženám buňky ze sliznice děložní dutiny dostávají dál do těla a způsobují během menstruace nesmírně bolestivé záněty a další komplikace.

Do tenisu ponořená Collinsová dlouho všechny příznaky přecházela, v první polovině loňského roku již ale nemohla dál. Už to nebyla bolest, ale agónie. „Dostávala jsem během cyklu teploty, zvracela jsem, v koupelně jsem strávila hodiny. Skoro jsem nemohla vstát z postele, natož abych hrála zápas. Bolest byla naprosto nesnesitelná,“ vzpomíná, čím si prošla. Loni během Australian Open dokonce upadla z ničeho nic na kurtu, jelikož křeče a bolest v oblasti břišní i pánevní jí začaly vystřelovat do sedacího nervu. „Najednou jsem téměř ztratila cit v nohách, páteří mi projížděla bolest, jakoby mě někdo bodal,“ líčila.

Konečně přesná diagnóza a úspěšná dubnová operace, při níž jí lékaři mimo jiné z vaječníků odstranili cystu o velikosti tenisáku, z ní udělaly novou hráčku. V osmadvaceti letech je lepší a nebezpečnější než kdy dřív. „Bez pomoci lékařů bych se na tuhle úroveň nikdy nedostala,“ děkuje tenistka, jež loni v létě oslavila návrat na kurty prvními dvěma tituly z okruhu WTA. Počkat si musela i kvůli tomu, že mezi profesionálky přešla až v poměrně pozdním věku poté, co se stala dvojnásobnou šampionkou NCAA během studií na univerzitě ve Virginii.

Jejím dosavadním grandslamovým maximem bylo tři roky staré semifinále Australian Open, v němž ji vyřadila Petra Kvitová. Nyní je to ona, kdo bude mít šanci zahrát si v Melbourne poslední zápas o titul. „Po všech zdravotních obtížích teď nemůžu být šťastnější,“ jásala Collinsová, když přemohla Polku Igu Šwiantekovou 6:4, 6:1. Čeká se souboj dominantního podání zatím neohrožené Bartyové s agresivním returnem Američanky, jímž na turnaji vyniká nejvíc ze všech a soupeřkám prorazí servis průměrně téměř pětkrát do utkání.

Ačkoliv bude mít proti sobě celé domácí publikum v aréně Roda Lavera, ví, že porazit Bartyovou již jednou dokázala. Podařilo se jí to loni v Adelaide a je zatím vůbec poslední tenistkou, která v Austrálii Bartyovou zdolala. „Že můžu hrát bez bolestí a pochyb, zda vydržím, je pro mě největší triumf. Ale i ten pohár by se mi líbil,“ usmála se rodačka z Floridy, jež bez ohledu na výsledek finále vystoupá poprvé v životě do top 10 a bude nejlepší Američankou na žebříčku.

Kolik se toho za rok může změnit, že?