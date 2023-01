České duo L+S letí nahoru. Důvod? Zlepšili servis, líčí kapitán Navrátil

Český mužský tenis se znovu po čase blýskl na grandslamu. Jiří Lehečka na Australian Open přehrál ve velkém stylu nasazeného Chorvata Bornu Čoriče (6:3, 6:3, 6:3). Dalibor Svrčina navázal na skvělé výkony z kvalifikace a smetl Jaumeho Munara ze Španělska (6:3, 6:2, 6:2).

„Jsem za to velice rád, protože to vše má návaznost i na Davis Cup. Mám radost nejen z prostějovských hráčů, ale potřebuji, aby se chytil i Tomáš Macháč, i když má v Austrálii velice těžkého soupeře (druhý nasazený Casper Ruud),“ hlásil Jaroslav Navrátil. „Potřebuji, aby se tihle hráči posunuli do stovky. Všichni na ni určitě mají,“ přál si kapitán.

Mladé naděje L+S vybojovaly ve stejný den první vítězství na grandslamovém turnaji v kariéře – navíc z pozice outsiderů. „Jirka Lehečka už v závěru minulé sezony hrál finále Masters do 21 let. V úvodu roku pak porazil sice nerozehraného, ale velice dobrého Zvereva. Tím mu nabylo sebevědomí. Dobře hrál také v Aucklandu, kde padl po vyrovnané bitvě s Norriem. Teď to potvrdil s velmi zkušeným Čoričem, prvním hráčem Chorvatska,“ vyzdvihl Navrátil. „Dalibor Svrčina prošel kvalifikací. Munar byl určitě příjemnější los než Čorič, na druhou stranu je to zkušený Španěl, který hraje velice dobře ze základní čáry. A výsledek 6:3, 6:2, 6:2 je opravdu fantastický,“ pokračoval kapitán.