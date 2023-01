Co (ne)víte o Lehečkovi: s přítelkyní drží vztah na dálku, co přání rodičů?

Český tenista v osmifinále grandslamu? To se už čtyři roky nestalo! Jiří Lehečka na letošním Australian Open navázal na poslední účast Tomáše Berdycha mezi šestnáctkou nejlepších v roce 2019. Právě nejlepší český tenista posledních let je Lehečkovým vzorem. Co dalšího o něm možná (ne)víte? Jeho rodiče si přáli, aby studoval vysokou školu. A jeho přítelkyně pro změnu studuje psychologii na univerzitě v americké Louisianě.