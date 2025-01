Ještě jsem tady! Djokovič vyřadil Alcaraze, bojoval i se zraněnou nohou

Novak Djokovič vybojoval postup do semifinále Australian Open • ČTK

Novak Djokovič vybojoval postup do semifinále Australian Open • ČTK

Novak Djokovič vybojoval postup do semifinále Australian Open • ČTK

Operace číslo 25 pokračuje. Sedmatřicetiletý mistr Novak Djokovič se blíží posunutí dějinného rekordu v grandslamových titulech. Pokud někdo pochyboval o jeho zápalu a formě, už nemůže. Po dvou českých protivnících odstranil Srb z cesty také druhého největšího favorita Australian Open Carlose Alcaraze po setech 4:6, 6:4, 6:3, 6:4, přestože se potýkal se zraněním levé nohy. Překonal i to a postoupil po padesáté v kariéře do grandslamového semifinále. V něm ho v pátek čeká Němec Alexandr Zverev.

Cítit se pohodlně v nepohodlné situaci, v tom tkví genialita Novaka Djokoviče . Na konci první sady odešel bělehradský rodák z kurtu na ošetření, vrátil se se zavázaným levým stehnem. Ač po zápase odmítl specifikovat zraněnou partii, mnohé nasvědčovalo problému s tříslem. „Zvládl jsem to s jednou a půl nohou,“ oddechoval zhluboka pak třech a půl hodinách dlouhé řeži.

Mohla pro něj skončit mnohem dřív a mnohem smutněji. Djokovič přišel s o šestnáct let mladším Alcarazem o úvodní sadu, v té druhé se špatně hýbal a bojoval o holé bytí v turnaji. „Kdybych druhý set prohrál, nevím, jestli bych pokračoval,“ líčil po mači, jenž skončil v jednu hodinu ráno a vyčerpaný táta zaháněl do postele své dvě děti Stefana a Taru, kteří na tribuně vydrželi až do konce. V ten moment už byl v euforii, měl za sebou divokou oslavu včetně objetí s koučem Andym Murraym .

Druhý set Djokovič vytáhl doslova z paty. Za stavu 4:5 šel podávat Alcaraz a přišel o servis čistou hrou. Vdechnout naději do pouličního rváče typu Djokoviče je kardinální hřích.

„Hrál si se mnou jak kočka s myší. Posílal mi spoustu kraťasů, snažil se mě roztáhnout po celém kurtu, díval se na druhou stranu, jak mi asi je,“ popsal Djokovič, co ve druhé sadě prožíval.

Sám musel zcela přeprogramovat svůj tenis. Když nemůžu běhat, musí o to víc lítat míč, uvědomil si. „Věděl jsem, že musím něco změnit. Začal jsem hrát agresivněji, zkracoval výměny, víc chodil do úderů. A naštěstí začaly účinkovat prášky, ve čtvrtém setu jsem si pak dal ještě druhou dávku,“ pravil.

Alcaraz neměl svůj nejlepší den, hodně kazil (40 nevynucených chyb) a především při hře na big pointy zaostával. Starý mistr Djokovič tak uhájil území, kde se stal desetkrát šampionem a jako první muž v profesionální éře postoupil do padesátého grandslamového semifinále. Jen americká legenda Chris Evertová jich má na kontě víc (52).

Může Djokovičova mise dospět až k 25. grandslamu, jenž by byl také jeho jubilejním 100. titulem v kariéře? „Uvidíme, jak se budu cítit zítra,“ obával se Djokovič, že až opadne adrenalin, projeví se skutečný stav poraněné nohy.

Semifinále s Alexandrem Zverevem ho bude čekat ale až v pátek, dva dny odpočinku přijdou vhod. Nehledě na to, že vyhrávat s handicapem zvlášť v Austrálii umí. Před dvěma lety tam zvítězil, když měl obdobné problémy s nohou, v sezoně 2021 se stal šampionem přes dvoucentimetrovou trhlinu v břišním svalu. Někteří mají závažnost jeho zdravotních problémů obvykle za zveličenou, celou pravdu zná ale jen on sám.

Ať tak či tak, Djokovičovo sebevědomí musí být momentálně hodně vysoko. „Byl to jeden z nejepičtějších zápasů, co jsem sehrál tady a vlastně v celé kariéře,“ slavil velký triumf nad Alcarazem.

A už jen dva další ho dělí od toho, aby se stal po jedenácté králem Australian Open a úspěšně dokončil operaci 25.

Španělka poprvé v semifinále

Ve čtvrtfinále uspěla také světová jednička Aryna Sabalenková. Bělorusku dělí dvě výhry od třetího titulu z úvodního grandslamu roku za sebou. V Melbourne přišla poprvé po téměř dvou letech o set, Rusku Anastasiu Pavljučenkovou ale porazila 6:2, 2:6, 6:3. O postup do finále se utká se Španělkou Paulou Badosaovou, která zvítězila nad Američankou Coco Gauffovou 7:5, 6:4.

Šestadvacetiletá Sabalenková bojovala s 32. hráčkou světa Pavljučenkovovou bezmála dvě hodiny. První sadu získala díky dvěma brejkům, druhou ale ztratila a skončila její zdejší série 25 vítězných setů v řadě. Ve třetím dějství měla Běloruska za stavu 1:2 manko brejku, vývoj ale zvrátila a připsala si v Melbourne 19. vítězství za sebou.

„Upřímně jsem se jen modlila, abych dostala v dnešních těžkých podmínkách míč na druhou stranu. Bylo to velmi těžké. Ona hrála úžasný a agresivní tenis. Jsem šťastná, že jsem tenhle zápas nějakým kouzlem vyhrála,“ řekla na kurtu Sabalenková.

Sedmadvacetiletá Badosaová zdolala světovou trojku a vítězku předloňského US Open Gauffovou za hodinu a 44 minut a postoupila poprvé do semifinále grandslamu. Dvacetiletou rodačku z Atlanty předčila počtvrté ze sedmi vzájemných zápasů a oplatila jí loňské porážky z Říma a Pekingu. Poměr vítězných míčů měla lepší soupeřka (15:31), ale Španělka se dopustila jen 23 nevynucených chyb proti 41 Gauffové.

„Dnes jsem šla na kurt s tím, že chci ukázat svůj nejlepší tenis. To se povedlo,“ uvedla Badosaová. „Vloni jsem nevěděla, zda kvůli zádům neukončím kariéru. Teď tu hraju proti nejlepším hráčkám světa a jsem v semifinále. To by mě nenapadlo,“ dodala.

Výsledky tenisového Australian Open

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Zverev (2-Něm.) - Paul (12-USA) 7:6 (7:1), 7:6 (7:0), 2:6, 6:1, Djokovič (7-Srb.) - Alcaraz (3-Šp.) 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Badosaová (11-Šp.) - Gauffová (3-USA) 7:5, 6:4, Sabalenková (1-Běl.) - Pavljučenkovová (27-Rus.) 6:2, 2:6, 6:3.

Juniorky:

Dvouhra - 2. kolo:

J. Kovačková (11-ČR) - Gotová (Jap.) 1:6, 6:0, 6:4, Blacková (Brit.) - Krejčová (7-ČR) 6:4, 3:6, 6:4.