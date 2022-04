8000? Ne, jen 800! Češky vyzvou Britky na menším štvanickém kurtu

Je to sedmnáct let, co naposledy hrály na Štvanici ženy Fed Cup. V roli jedničky tehdy vedla tým za postupem proti Japonkám (3:2) čerstvě šestnáctiletá Nicole Vaidišová, na velký centrkurt našla cestu v příjemném dubnovém počasí několikatisícová návštěva.

Časy se však mění. Fed Cup se dnes jmenuje Billie Jean King Cup, Vaidišová již dávno tenis nehraje a je dvojnásobnou maminkou. A na štvanickém centrkurtu už roky není antuka, nýbrž betonový povrch. Rozhodl tak především kvůli jednodušší údržbě svazový prezident Ivo Kaderka. Právě Českému tenisovému svazu hlavní dvorec patří, zatímco ostatní kurty spadají pod klub I. ČLTK.

Zápasu s Velkou Británií by jistě slušel velký kurt pro osm tisíc fanoušků, zvlášť když dorazí i devatenáctiletá šampionka US Open Emma Raducanuová a čekat se dá velká návštěva z hostujícího tábora Britů. Vybudovat antukový povrch na tom betonovém je však nákladné. Výstavba běžného antukového dvorce v hale vyjde údajně na hodně přes milion korun. V případě Štvanice pod otevřeným nebem, kde může pršet, by se ještě prodražila o drenážní systém. A pak by v neděli po zápase přijel bagr a tuhle milionovou investici nenávratně zničil.

Čeští pořadatelé museli nahlásit místo konání zápasu již začátkem roku. V tu dobu se nevědělo, jak přísná budou proticovidová opatření, zda se nebude muset hrát bez diváků za zavřenými dveřmi. Navíc loňské návštěvy na finále BJK Cupu v O2 areně zůstaly za očekáváním, do úvah vstoupil i velikonoční termín a nebylo zřejmé, zda dorazí britský tahák Raducanuová.

Proto nakonec padlo rozhodnutí zápas uspořádat na skromnější jedničce, kam se i přes výstavbu umělých tribun vejde jen 800 diváků. Masivnější tribuny nebylo možné zhotovit kvůli statice.

„Na počátku roku se zdálo velmi utopistické, že by osm tisíc diváků na velký centrkurt vůbec mohlo přijít. Druhým důvodem jsou milionové náklady na stavbu kurtu. Nebylo by to ekonomické. Proto jsme udělali takové rozhodnutí,“ uvedl mluvčí týmu Karel Tejkal. Česká strana musela požádat ITF o výjimku, aby mohla duel uspořádat ve skromnějších kulisách, neboť minimální kapacita pro takové zápasy je 1200 diváků.

I pro české tenistky bude reprezentační vystoupení před pár stovkami lidí novinkou. Kapitán Petr Pála však věří v hodně útulný bouřící dvorec, z jehož prvních řad si jde na tenistky skoro sáhnout. „Vejde se sem míň lidí, ale myslím, že atmosféra bude pěkná. Bude to zase trochu jiné, hráčka uslyší každé slovo, povzbuzování bude ještě víc znát,“ soudí o aréně, za níž jen pár metrů projíždějí po Negrelliho viaduktu vlaky.

Stejně jako fanoušci, na které se nedostalo, mají problémy se vstupenkami i samotné hráčky. Česká dvojka Tereza Martincová, rodačka z Prahy, musela odmítat mnohé zájemce. „Je to velký boj. Lístků je i pro nás strašně málo. Chápu, že by chtělo jít hodně lidí, prý bylo vyprodáno za 20 minut. I my jsme na tom utrpěly, můžu vzít opravdu jen úzkou rodinu,“ líčila padesátá tenistka žebříčku, jež by si mohla odbýt premiéru v soutěži.

Hned tři z pětice nominovaných Češek trénují v klubu I. ČLTK. Kromě Martincové jde ještě o Markétu Vondroušovou a Karolínu Muchovou. „Já s Maky a s Muškou jsme tu opravdu jako doma. Je tu domácí pohoda, člověk je v tom prostředí zvyklý, cítí se v něm dobře,“ vyprávěla Martincová, jež se ubytovala s týmem kousíček přes řeku v hotelu Hilton.

Až se v pátek spustí zápasy, mohou se tenistky těšit na bouřlivou atmosféru, již pár stovek šťastných či vyvolených v ochozech připraví. Osiřelý gigantický centrkurt ležící jen pár kroků od hracího dvorce však bude nejen Martincové připomínat paradox tohoto zápasu. „Bavily jsme se o tom s holkami. Zajímalo by mě, kolik by přišlo lidí, když by byl k dispozici velký centr. Ale nejde to, tak si musíme vystačit s tímhle…“

Týmy pro kvalifikaci o finálový turnaj BJK Cupu

ČESKO jméno věk na žebříčku letošní bilance bilance v BJK Cupu Markéta Vondroušová 22 32. 11:4 5:1 Tereza Martincová 27 50. 6:7 0:0 Karolína Muchová 25 66. 2:0 1:0 Marie Bouzková 23 76. 17:6 0:0 Linda Fruhvirtová 16 170. 10:5 0:0 VELKÁ BRITÁNIE Emma Raducanuová 19 12. 2:5 0:0 Harriet Dartová 25 101. 11:9 2:2 Katie Swanová 23 221. 9:5 4:1 Sonay Kartalová 20 370. 16:2 0:0

