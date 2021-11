BJK Cup: Kontroverzní triumf Rusek! Trik s dvojkou rozplakal Švýcarky

Bylo to hodně chladné podání ruky u sítě a vlažný aplaus pro šampionky. Ljudmila Samsonovová v návalu euforie jásala: „Je ve mně tolik emocí, jsem neuvěřitelně šťastná. Byl to nervózní, ale neskutečný boj. Tohle bylo víc než tenis,“ líčila dvaadvacetiletá hrdinka okamžiku, když přemohla Belindu Bencicovou 3:6, 6:3, 6:4 a po třinácti letech udělala z Rusek opět vládkyně BJK Cupu. Švýcarkám ani druhá finálová účast k titulu nestačila a během dekorování šampionek plakaly.

I kvůli taktické vychytralosti ruského kapitána Igora Andrejeva. Ten vymyslel na Švýcarky fintu. Do první dvouhry nasadil Darju Kasatkinovou (28. na WTA) a v oficiální nominaci, která se předkládá hodinu před začátkem utkání, uvedl jako týmovou jedničku Anastasii Pavljučenkovovou.

Jenže tu Rusové na poslední chvíli nechali sedět s odůvodněním, že má zraněné levé koleno, což podle ITF potvrdila i prohlídka nezávislého lékaře. Pokud to byla skutečně pravda, věděli to Rusové jistě daleko dřív. Nebo se musela Pavljučenkovová zranit těsně před utkáním, což je velmi nepravděpodobné.

Buď jak buď, podle pravidel mohli Rusky udělat změnu a na kurt poslali dvaadvacetiletou Ljudmilu Samsonovovou. Ta figuruje až na 40. místě pořadí WTA, dvanáct míst za Kasatkinovou a nejhůř ze všech pěti hráček ruského výběru.

Měla by tedy hrát za normálních okolností coby ruská dvojka. Jenže Andrejev ji potřeboval nasadit proti švýcarské jedničce Belindě Bencicové, kterou Ruska letos porazila v obou vzájemných zápasech. Proto ty kontroverzní šachy.

Samsonovová šla na kurt už za stavu 1:0 pro svůj tým, jelikož Kasatkinová bez větších obtíží přemohla švýcarskou dvojku Jill Teichmannovou 6:2, 6:4. Bencicová sice brala první sadu 6:3, postupně však ve čtvrtém zápase během tří dnů uvadala.

Ruská soupeřka se jí dostala pod kůži dlouhým driblováním tenisákem před servisem, přestala chybovat a její vysokorychlostní tenis na maximální risk byl v dalších dvou sadách čím dál účinnější – 3:6, 6:3, 6:4. Samsonovová v Praze vyhrála všech pět svých zápasů a byla MVP turnaje.

Poražené Švýcarky se podezřelým ruským tahem cítily okradeny. Jejich kapitán Heinz Günthard se nedržel zpět. „Změnili první hráčku za čtvrtou 15 minut před zápasem. Někdo řekne, že to je chytrý tah, ale tak to není. Buď se zranila na poslední chvíli, což by bylo hodně nešťastné, nebo to udělali úmyslně. A pak to bylo podvádění. A to není nikdy chytré jen proto, že vás při něm nechytili. Pogratuloval jsem jim na kurtu, víc s nimi mluvit nebudu. Tohle pravidlo se musí změnit,“ láteřil Günthard, k němuž se přidala i Bencicová. „Bylo to ošklivé, ale věřím, že dobro nakonec zvítězí, my se vrátíme silnější a tuhle trofej získáme.“

Ruský kapitán Andrejev prohlásil, že se Pavljučenkovová kvůli koleni při rozehrávce necítila schopná podat stoprocentní výkon, proto přistoupil ke změně nominace. „Anastasia hrála dva těžké zápasy za poslední tři dny,“ popisoval. Kardinální otázka – kdy rozehrávka proběhla? Pavljučenkovová se prořekla, že již v sobotu ráno. Finále začínalo ve čtyři odpoledne…

Češky proti hvězdě

Během finálového dopoledne proběhl rovněž los kvalifikačního kola BJK Cupu pro příští rok, které proběhne trochu překvapivě až 15. a 16. dubna. A finále tenisového mistrovství světa družstev je v plánu dokonce ještě později na konci sezony, od 8. do 13. listopadu. Stejně jako letos tedy hrozí kolize s Turnajem mistryň. Dějiště finále bude oznámeno začátkem příštího roku.

Češky si musí účast ve finálovém turnaji vybojovat v historicky prvním měření sil s Velkou Británií, dobrou zprávou však je, že nastoupí doma. A může jít o hodně atraktivní bitvu, pokud za Britky nastoupí i letošní osmnáctiletá senzace z New Yorku a šampionka US Open Emma Raducanuová.

Ta vyhrála premiérový grandslamový titul jako první kvalifikantka v dějinách, když na cestě za titulem musela vyhrát 10 utkání. A to jí v žebříčku tehdy patřilo až 150. místo. Raducanuové momentálně patří 21. místo na žebříčku, třicetiletá někdejší světová čtyřka Johanna Kontaová figuruje na 73. místě, třetí a poslední Britkou v top 100 je 74. Heather Watsonová.

Z kvalifikace vzejde 9 týmů, letošní finalisté BJK Cupu Rusko a Švýcarsko se kvalifikovali automaticky, poslední dvanácté místo připadne hostitelské zemi.

Los kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové 2022 (15. a 16. dubna 2022):

ČR - Velká Británie, Austrálie - Slovensko, Itálie - Francie, USA - Ukrajina, Bělorusko - Belgie, Německo - Kazachstán, Kanada - Lotyšsko, Španělsko - Nizozemsko, Rumunsko - Polsko.