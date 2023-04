Žádné strachy, zařídí to Maky. Šest let v BJK Cupu neporažena, sní o titulu

Psal se rok 2017, když sedmnáctiletá slečna ve floridském Saddlebrooku absolvovala první reprezentační start tehdy ještě v soutěži zvané Fed Cup. V jezírku za jejím pokojem žil aligátor a ostatní si z ní utahovali, že ji sežere. Sežrala ji pouze Coco Vandewegheová, urostlá Američanka s nosem nahoru, tehdy 24. hráčka žebříčku. Jejím ranám nezvládla útlá juniorka čelit. Už o den později ale skolila Lauren Davisovou, tehdy světovou šestatřicítku. A od té chvíle Markéta Vondroušová za Česko jen a jen vítězí.

Šest let a dvanáct zápasů je v BJK Cupu neporažená. S bilancí 12:1 a úspěšností zápasů přes 92 procent je aktuálně vůbec nejúspěšnější v historii ze všech českých a československých reprezentantek, které nastoupily alespoň k deseti duelům.

Nejvyšší úspěšnost českých a čs. tenistek v BJK Cupu 1. Markéta Vondroušová 12:1 92,3 % 2. Nicole Vaidišová 12:2 85,7 % 3. Hana Mandlíková 49:12 80,3 % 4. Helena Suková 57:16 78,0 % 5. Renáta Tomanová 20:7 74,0 % 6. Petra Kvitová 30:11 73,2 % Pozn.: uváděny jsou tenistky s víc jak 10 odehranými zápasy

Změnila se toho za tu dobu od Saddlebrooku kupa. Například její příjmení po loňské svatbě s dlouholetým přítelem Štěpánem Šimkem, byť ve sportu stále působí pod dívčím jménem. Už není vyjukanou slečnou ale finalistkou Roland Garros, stříbrnou z olympiády v Tokiu a hráčkou, jež už figurovala i na 14. místě žebříčku.

Takže o víkendu v tureckém Beleku pomáhala s aklimatizací v týmu novickám Lindě Noskové a Sáře Bejlek. „Je skvělé mít v týmu i nové mladé hráčky a pomáhat jim. Užila jsem si to,“ líčila pro ITF. Mimo to stihla zachránit dobře rozehranou partii s Ukrajinkami, které se z pátečního manka 0:2 v sobotu dotáhly díky nečekanému bodu Marty Kosťukové nad Barborou Krejčíkovou. Vondroušová v duelu dvojek proti Katarině Zavacké prohrávala 0:3 a 15:40, než začala švihat a na své oblíbené antuce se vybudila k obratu. „Zvládla to, protože je zkušená. I když nehrála, co si představovala a byla nervóznější, vyhrála ve dvou setech. Klobouk dolů, jak to zvládla,“ ocenil kapitán Petr Pála, jenž tajil zranění Karolíny Muchové, a rozhodující čtyřhra mohla být nemilým hazardem.

V záloze měl však záchranářku Vondroušovou, jež drama odmítla. A teď sní o celkovém triumfu v BJK Cupu, který jí míjí. „Hrát a vyhrávat za Česko je jako sen. Máme nový tým se spoustou mladých hráček, které hrají dobrý tenis. Myslím, že můžeme být zase velmi silné,“ vzhlíží k vyvrcholení letošního ročníku určenému pro dvanáct nejlepších týmů, jež se uskuteční v listopadu na dosud neznámém místě. Jisté je, že finálový turnaj se do Česka tak jako v roce 2021 nevrátí.

Právě tehdy v pražské O2 areně si Vondroušová coby týmová dvojka dokázala pod tlakem, že v BJK Cupu umí, když zdolala Švýcarku Viktorii Golubicovou a Němku Andreu Petkovicovou. Od té doby přinesla Pálovu výběru sedm dalších bodů, z toho tři klíčové postupové.

Češky vyhrály od roku 2011 týmovou soutěž šestkrát, jsou nejúspěšnější zemí třetího tisíciletí. Nový finálový systém hraný od roku 2021 se zápasy na dva vítězné body je však loterií, v níž tenistky ještě netrefily vítězné číslo. „V Praze a Glasgow nám chybělo pár kroků. Měly jsme těžké skupiny a řadu náročných zápasů. Jsme ale hladové získat titul,“ hlásá Vondroušová. Pokud vydrží zdravá a ve formě, bude další triumf o něco blíž, protože Maky v BJK Cupu neprohrává.