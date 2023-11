Bouzková sbírala Federerovi, teď sama válela: Pro naši zemi všechno!

Do druhého zápasu proti Švýcarsku nastoupila Marie Bouzková • Reuters

PŘÍMO ZE SEVILLY | Před pár týdny byla jen pojistkou na telefonu, náhradnicí mimo tým pro případ nouze. Do vstupního zápasu při finálovém turnaji BJK Cupu už nastupovala Marie Bouzková v Seville v roli jedničky českého výběru. Bleskové povýšení zvládla náramně. V pětadvaceti si konečně odbyla premiéru v reprezentačních barvách a urvala druhý a vítězný bod proti Švýcarkám, když Viktoriji Golubicovou srazila 6:4, 6:4.

Hlavními hvězdami večera jste byla vy s Lindou Noskovou, obě jste v BJK Cupu debutovaly. Podporovaly jste se navzájem?

„Určitě a nejen my. Je to tady hodně týmové. Všichni atmosféru hodně zlehčují, ale Maky nám řekla nějaké svoje pocity, když hrála poprvé Fed Cup. Hodně jsme si všechny navzájem pomohly a já se cítila na kurtu pohodlně. Pro náladu v týmu je první vítězství skvělé. Říkaly jsme si, že máme dva body a to ještě ani nehrála Maky jako wimbledonská vítězka a super deblistky.“

Jaký byl zápas s Golubicovou, v němž jste využila 4 z 5 brejkbolů?

„Vyrovnaný až do konce. Hrála jsem pořád svoji hru a zápas bylo hodně těžký dohrát, protože ona vám taky nedá nic zadarmo. Zlomilo se to až mečbolem.“

Prý jste tým pozitivně překvapila. Ne vítězstvím ale jeho délkou (1:44). Je to tak?

„Všichni si ze mě dělali legraci, když Linda hrála zápas dvě a půl hodiny a já jsem známá tím, že mám taky ráda dlouhé zápasy, tak že tam klidně můžu být čtyři hodin. A pak přišla poznámka, kdo že měl nejkratší zápas dneska?“

Jste známá srdcařka, na tenisovém bagu máte českou vlaječku i na běžných turnajích. Jaký máte k reprezentaci vztah?

„Hraju strašně ráda za svoji zem. Ze začátku roku jsem ještě hrála v Austrálii United Cup, před ním to bylo ale naposledy snad ve dvanácti v Prostějově. Takže když jsem teď šla na kurt, vzpomněla jsem si na celou kariéru.“

Taky jste se ale často účastnila Fed Cupu a Davis Cupu jako sběračka míčků, že?

„To je pravda. Tak do deseti jsem sbírala všude. V Brně, v Ostravě, v Praze.“

Jaký z toho máte největší zážitek?

„Asi Davis Cup v Praze, když jsem sbírala Federerovi. A pak ještě při turnaji WTA na Štvanici Báře Strýcové.“

Jaké bylo pondělní setkání s Kateřinou Siniakovou. Váš poslední zápas roku na WTA Tour jste odehrála v čínském Nan-čchangu právě proti ní, prohrála jste z mečbolu za 3 hodiny a 33 minut a po zápase jste si poplakala.

(smích) „Úplně v pohodě, žádný problém. Tehdy na mě dopadla i celkově dlouhá sezona, nějak mě to vzalo. Teď jsem za ten zápas v podstatě ráda a jsem pyšná na to, že poslední turnaj byl super.“

Sezona ale stále pokračuje?

„Pro mě docela nečekaně. Říkala jsem si, že jsem ani nevěděla, že budu ještě letos nastupovat do zápasu. Do tak důležitého zápasu! Takže jsem ráda, že jsem se tak nějak restartovala a jsem ráda za úroveň tenisu, který jsem předvedla.“