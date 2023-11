BJK Cup: Česko - Kanada 1:2. Konec v semifinále, pád čtyřhry i Vondroušové

PŘÍMO ZE SEVILLY | Dva pokusy na postup do finále měly české tenistky v BJK Cupu. V Seville vedly 1:0 po bodu Barbory Krejčíkové proti kanadské dvojce, trumfy Markéta Vondroušová ani pár K+S ale postupový bod nepřidaly. Do boje o titul tak překvapivě postupují po výhře 2:1 Kanaďanky vedené fenomenální Leylah Fernandezovou. České čekání na triumf v BJK Cupu se tak protáhne minimálně na šest let.