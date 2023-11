Konec v pohřební náladě. Tenhle tým měl vyhrát titul, Pála končit nechce

PŘÍMO ZE SEVILLY | Za posledních pět let měly české tenistky tentokrát v Seville největší šanci vyhrát BJK Cup. Polsko bylo oslabené o světovou jedničku Igu Šwiatekovou, Švýcarkám nehrála těhotná Belinda Bencicová, Američanky dovezly B-tým bez Coco Gauffové, Jessicy Pegulaové či Madison Keysové. To Češky přiletěly s nejsilnějším výběrem ze všech dvanácti zúčastněných zemí, jako jediné nasadily ve Španělsku do hry hvězdy z TOP 10. Jenže...

Jako přízrak se v semifinále zjevila mladičká Kanaďanka Leylah Fernandezová, jež předvedla čtyři hodiny úžasného tenisu a téměř sama zastavila český stroj. To je nástraha stále ještě nového turnajového systému na dva vítězné body, v němž Češky nedokážou tak prodat šíři svého týmu jako v někdejších partiích na pět zápasů. Letos se hrál třetí ročník v novém modelu a české výsledky jsou následující – nejprve konec ve skupině, pak dvakrát semifinále.

„Hrozně mě to za všechny mrzí,“ klopil zrak kapitán Petr Pála po porážce 1:2 s Kanadou. „Ve finále jsme se o to mohly porvat, bylo by hodně šancovní,“ uvědomoval si, že síla českých oponentek v play off paradoxně postupně klesala. A Italky v titulovém boji byly velmi přijatelné.

Češky vedly s Kanaďankami 1:0 a měly dva mečboly. Nechopila se ho ani Markéta Vondroušová , která prohrála po třinácti výhrách v reprezentačních barvách. „ Škoda, že se to všechno tak sešlo a Maky po tak dlouhé vítězné sérii zrovna prohraje,“ litoval kapitán. Pár Barbora Krejčíková – Kateřina Siniaková pouhých 24 hodin po zisku rozhodujícího bodu s USA podruhé nezasáhl a rovněž prohrál.

„Celý zápas jsme byly semknuté, hecovaly jsme se a věřily, že to dotáhneme. Utekl nám první set, ale pořád jsme bojovaly, abychom to otočily. Byl to zápas elitních hráček, všechny jsme dobře podávaly a bylo to o pár míčcích,“ litovala Krejčíková krachu 5:7, 6:7 (3) s párem Fernandezová, Gabriela Dabrowská v loterii, kdy se hraje systémem No-Ad, tedy bez výhod.

Nutno rovněž dodat, že v druhé polovině sezony již nebyly sedminásobné šampionky grandslamové čtyřhry K+S tak dominantní, z posledních sedmi utkání jde o jejich čtvrtou porážku.

Češky dávaly za příklad

Zlomená byla možná nejvíc ze všech Markéta Vondroušová, skutečná milovnice týmových soutěží, jež se tak moc vžila do role nové lídryně a v Seville velmi sympaticky tmelila tým. Po wimbledonském titulu toužila končit skvělou sezonu i reprezentačním úspěchem, svým prvním mezi dospělými. Nedočkala se.

„Tak moc bych novým holkám přál, aby taky mohly vyhrát,“ litoval Pála. I Billie Jean Kingová dává Češky za příklad, jak ochotně reprezentují. Nadpoloviční většina sevillského výběru dorazila na poslední chvíli z Masters v Cancúnu, kdežto mnohým zahraničním hvězdám to nestálo ani za to.

„Všechny, které jsem oslovil, přijely. Poděkuju jim i za to, že tu nechaly všechno. Bylo vidět, co pro ně ta porážka znamená, jak moc chtěly vyhrát. A věřím, že neztratí motivaci, nesklopí hlavu a pokusí se o titul příště,“ věřil kapitán, jenž by toho rád byl také součástí. „Doufám, že týmu mám pořád co dát, budu to samozřejmě dělat dál rád, když budu mít důvěru, budu se snažit udělat maximum, abychom se dostali dál. Štěstí se musí časem přiklonit zase k nám.“

Prozatím si tenisový národ musí uvědomovat, jak výjimečná byla éra šesti titulů v osmi letech.