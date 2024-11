Královna deblu za Česko nekraluje. Budu to mít v hlavě, řekla Siniaková

Na osmadvacetiletou dámu s tímhle renomé se spoléhá jako na tahounku. Má být zárukou, že její přítomnost za vyrovnaného stavu posune český tým dál. Temperamentní perfekcionistka to čeká i sama od sebe a špatně vstřebává, když zklame. Tak jako nyní, když s Marií Bouzkovou prohrály soudný mač proti páru Iga Šwiateková – Katarzyna Kawaová jasně 2:6, 4:6 a Polky mohly slavit historicky první postup do semifinále.

Skoro ve dvě hodiny v noci tak v Málaze Siniaková s prázdným pohledem a silně rozmrzele vysvětlovala, jak je možné, že má jedna z nejlepších deblistek historie v reprezentačním týmu ve čtyřhře na kontě jen 5 výher a 6 porážek. „Mrzí mě to. Nemám pro to vysvětlení. Po tomhle zápase už to asi budu mít v hlavě. Týmové akce mám ráda. O to víc mě mrzí, když to takhle neklapne,“ posteskla si nejstarší a nejzkušenější hráč českého týmu v Málaze.

Před šestou hodinou večerní v sobotu usedla do křesla u kurtu a hnala spoluhráčky. O půlnoci se z něj musel zvednout a jít se předvést. Coby světová jednička po boku už deváté různé spoluhráčky v téhle sezoně. S Bouzkovou ještě nikdy k zápasu nenastoupila. „Zkusily jsme si to spolu předevčírem na pár gemů, ale v ostrém utkání nikdy,“ krčila rameny Bouzková.

„Dělaly jsme spoustu chyb,“ litovala Siniaková.

„Nedohrávaly jsme na síti voleje,“ mrzelo její parťačku.

K překvapení všech byly Polky, jejichž slabinou měla být až 93. deblistka žebříčku Kawaová, jasně lepší. „Kawaová ukázala super výkon, překvapila na returnu. Šwiateková deblistka není, když debly nehraje. Ale předvedla přesně to, co měla. Nedala nám nic zadarmo a to stačilo,“ klopila oči Siniaková.

Kapitán Pála připomíná, že počítání čtyřhry v BJK Cupu, které je vedené systémem bez shod, smazává rozdíly, Siniakové nevyhovuje. „Podívejte se na její skvělé výsledky na grandslamech. Kdyby se i tady hrály shody a výhody, je to pro ni určitě psychologicky lepší. Čeká se, že bude na kurtu nejlepší, ale zápas v tomhle formátu hrozně rychle běží. Prohrajete dva no-ady a najednou může nastat zmatek v hlavě každému,“ podotkl. A Češky proti Polkám přišly hned o první tři výměny za stavu shoda, které je stály celý game.

Další problém: do Málagy dorazila Siniaková z Turnaje mistryň v Rijádu jako poslední z českého týmu, stejně jako parťačky si neměla možnost na centrálním kurtu ani zatrénovat. „To mi vadilo,“ uznala.

Šanci vrátit se na něj už letos nedostane, protože selhala v disciplíně, v níž je nejlepší na světě. A nikdo si to nevyčítá víc než ona sama.