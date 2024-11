BJK Cup: Češky končí, ve čtyřhře selhaly. Šwiateková polskou hrdinkou

České tenistky se v Málaze připravují na sobotní vstup do Billie Jean King Cupu • Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

PŘÍMO Z MÁLAGY | Dlouho srdnatě bušily na bránu semifinále BJK Cupu ve španělské Málaze, vedly 1:0 a Linda Nosková byla blízko senzace. Nakonec si z listopadové Andalusie odvezou traumatický zážitek. České tenistky padly ve čtvrtfinále proti favorizovaným Polkám 1:2, když pár Marie Bouzková, Kateřina Siniaková nezvládl rozhodující čtyřhru a zcela nestačil na tým Katarzyna Kawaová, Iga Šwiateková (2:6, 4:6). Končilo se dvanáct minut po jedné hodině ráno v neděli a bylo to truchlivé adieu. Vždyť právě ve čtyřhře se věřilo v český bod, měla být jazýčkem na vahách úspěchu a neúspěchu.

Jenže Iga Šwiateková, jež v minulosti BJK Cup pravidelně vynechávala kvůli kolizi s Turnajem mistryň, se tentokrát rozhodla stůj co stůj získat historicky první pohár pro svou zemi. A šla na krev. V pátek absolvovala třísetový mač se španělskou hvězdou Paulou Badosaovou, v sobotu musela dřít stejně dlouho v singlu proti Lindě Noskové. A i tak se o půlnoci vrhla do rozhodujícího mače. Jednatřicetiletá Kawaová, až 93. deblistka planety, vedle hvězdy vyrostla a předvedla velký výkon. Šwiateková nehrála ostrý dámský debl tři roky, v minulosti se ale dokázala dostat po boku Američanky Bethanie Mattekové Sandsové do finále Roland Garros 2021.

A na své nejlepší deblové výkony se rozpomněla i nyní. Byla nejlepší hráčkou na kurtu, její ostré údery psaly. Světová jednička Kateřina Siniaková proseděla celý den na lavičce a pomalu se dostávala do tempa. Na kurtu šla také s vědomím, že v týmové soutěži se jí debl moc nevede a má v něm bilanci pouhých 5:5. Navíc s Marií Bouzkovou nejsou vůbec sehrané.

Češky ještě odvrátily debakl, když ve druhé sadě vyrovnaly z 0:4 na 4:4, Šwiateková si však vzápětí lehce podržela servis a Bouzková o ten svůj přišla čistou hrou – 2:6, 4:6…

Zápas se dostal do soudné čtyřhry po dvou třísetových maratonech. V tom prvním poslala Češka do vedení Bouzková, jež se vytáhla na světové číslo 25 Magdalenu Frechovou. O dvě desítky míst lépe umístěnou sokyni přemohla svým běhavým a houževnatým tenisem 6:1, 4:6, 6:4 a vyhrála i druhý zápas kariéry v týmové soutěži.

V druhém mači dne vidělo velmi slušně zaplněné hlediště ve stanu vedle hlavní arény, která patří jen mužům pro Davis Cup, podobné drama s ještě hvězdnějším obsazením. Linda Nosková se vrátila na kurty po dvouměsíční pauze a potvrdila renomé jednoho z největších světových talentů.

Šwiatekovou týrala svým vysokorychlostním tenisem a mocnými ranami 2 hodiny a 39 minut, nezlomil ji ani krach v úvodním tiebreaku, druhý set opanovala 6:4 a ve třetím ještě zvládla srovnat z 1:4 na 5:5. Pětinásobnou grandslamovou šampionku přehrála na winnery 29:22, dokázala ji po celý zápas tlačit, ale v koncovce třetí sady zaváhala a ztratila ji 5:7.

Šwiateková však demonstrovala velké odhodlání Polek letos v BJK Cupu uspět, a přestože za poslední dva dny odehrála přes 5 hodin singlového tenisu, vrhla se světová dvojka o půlnoci i do rozhodující čtyřhry. A byla odměněna euforií z postupu do semifinále, v němž se Polsko v pondělí střetne s Italkami.

Češky končí a čekání týmu Petra Pály na další triumf v BJK Cupu se protáhne minimálně na sedm let.

Finálový turnaj tenisového Poháru Billie Jean Kingové v Málaze - čtvrtfinále:

Česko - Polsko 1:2

Bouzková - Frechová 6:1, 4:6, 6:4, Nosková - Šwiateková 6:7 (4:7), 6:4, 5:7, Bouzková, Siniaková - Kawová, Šwiateková 2:6, 4:6.

Japonsko - Itálie 1:2

Šibaharaová - Cocciarettová 3:6, 6:4, 6:4, Učidžimaová - Paoliniová 3:6, 4:6, Aojamaová, Hozumiová - Erraniová, Paoliniová 3:6, 4:6.