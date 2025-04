BJK Cup: Česko - Španělsko 1:2. Bouzková i Nosková prohrály, tenistky na finálovém turnaji nebudou

Porážku zmírnily ve čtyřhře Dominika Šalková a Tereza Valentová. Dvojici Guiomar Maristanyová a Yvonne Cavalleová-Reimersová porazily 6:2, 7:5. Češky obsadily ve skupině B druhou příčku a neobhájí loňskou čtvrtfinálovou účast z Málagy. Španělky skupinu vyhrály, třetí jsou Brazilky. Finálový turnaj se uskuteční od 16. do 21. září v čínském Šen-čenu.

Češky budou hrát od 10. listopadu o setrvání mezi elitou. Čeká je jedna ze sedmi tříčlenných skupin, z níž postoupí do kvalifikace pro příští ročník jen vítěz. Baráž budou hrát poprvé od roku 2019.

Třiatřicátá hráčka světa Nosková nenavázala v souboji jedniček na čtvrteční vítězství nad Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiaovou. S 69. hráčkou světa Bouzasovou, která vloni vyřadila v 1. kole Wimbledonu Markétu Vondroušovou, prohrála za hodinu a 29 minut. Využila jen jeden ze sedmi brejkbolů, Španělka naopak proměnila ze čtyř možností všechny.

„Zápas byl strašný. Na kurtu jsem se vůbec necítila. Soupeřka hrála takový nepříjemný tenis, takže nedopustila, abych se dostala do rytmu. Bylo to těžké,“ řekla na tiskové konferenci Nosková.

Poprvé o servis přišla ve třetí hře první sady. Vzápětí nevyužila v gamu, který šel přes deset shod, pět brejkbolů. Poslední možnost na srovnání měla Češka za stavu 4:5, Bouzasová ji ale znovu odvrátila a set doservírovala. Ve druhé sadě prohrávala Nosková brzy 0:2. Dokázala srovnat, ale od stavu 2:2 neuhrála ani game. Bouzasová zakončila duel na podání čistou hrou a mohla s týmem slavit.

Šestadvacetiletá Bouzková nenavázala v Poháru Billie Jean Kingové na předchozí tři úspěšné dvouhry, s 94. hráčkou světa Bucsaovou prohrála i čtvrtý vzájemný zápas. Využila dnes jen jeden ze šesti brejkbolů, naopak Španělka získala její servis pětkrát.

„Mrzí mě to. Byl to těžký zápas. V prvním setu byla spousta gamů, které mi utekly. Pak bylo těžké se dostat do zápasu a vyvinout trochu větší tlak. Od prvního gamu jsem byla pozadu. Snažila jsem se vrátit zpátky. Myslím, že soupeřka četla dost dobře hru. Byla solidní. Těžko se tedy do zápasu vracelo,“ uvedla Bouzková.

Česká tenistka od začátku ztrácela. Přišla hned o první servis a Bucsaová utekla do vedení 5:3. Bouzková sice srovnala, v 11. gamu ale ztratila podání znovu a Španělka už sadu dopodávala. Také druhý set 58. hráčce světa Bouzkové nevyšel. Brzy prohrávala 0:4 a manko už nedohnala. Bucsaová zakončila utkání při servisu české hráčky při druhém mečbolu.

Kvalifikace tenisového Poháru Billie Jean Kingové - skupina B v Ostravě:

Česko - Španělsko 1:2

Bouzková - Bucsaová 5:7, 1:6

Nosková - Bouzasová 4:6, 2:6

Valentová, Šalková - Cavalleová-Reimersová, Maristanyová 6:2, 7:5.