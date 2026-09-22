BJK Cup ONLINE: Česko - Velká Británie 1:0. Bouzková urvala výhru, v akci je Nosková
Paráda! České tenistky ve čtvrtfinále Poháru Billie Jean Kingové proti Velké Británii jdou do vedení. Marie Bouzková po velkém boji urvala vítězství nad Sonayou Kartalovou 7:6 (2), 4:6 a 6:4. Ve druhé dvouhře se představí Linda Nosková proti Katie Boulterové. Tým kapitánky Barbory Strýcové otevřel soutěž pro osm nejlepších týmů v Šen-čenu. ONLINE přenosy z utkání sledujte na web iSport.
Češky odcestovaly do Číny v nejsilnější sestavě a jsou považovány za hlavní kandidátky na titul. Vedle světové šestky Noskové jsou v týmu také o dvě příčky níže postavená Karolína Muchová, Marie Bouzková (26.), Sára Bejlek (28.) a deblová světová jednička Kateřina Siniaková.
Pozice Češek zesílila ještě poté, co z týmů několika konkurentek vypadly hlavní opory. Britky se musí obejít bez vítězky US Open z roku 2021 Emmy Raducanuové, Kazachstánu se omluvila světová jednička a čerstvá šampionka US Open Jelena Rybakinová, Belgii chybí Elise Mertensová a Ukrajina postrádá desátou hráčku světa Martu Kosťukovou. Mezi elitní osmičkou chybí týmy USA, Polska či Kanady, které neprošly z kvalifikace.