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BJK Cup ONLINE: Česko - Velká Británie 1:0. Bouzková urvala výhru, v akci je Nosková

Marie Bouzková zdolala Sonay Kartalovou a tenistky vedou v Poháru BJK nad Britkami 1:0
Marie Bouzková zdolala Sonay Kartalovou a tenistky vedou v Poháru BJK nad Britkami 1:0Zdroj: ČTK / AP / Andy Wong
Marie Bouzková zdolala Sonay Kartalovou a tenistky vedou v Poháru BJK nad Britkami 1:0
Marie Bouzková zdolala Sonay Kartalovou a tenistky vedou v Poháru BJK nad Britkami 1:0
Marie Bouzková zdolala Sonay Kartalovou a tenistky vedou v Poháru BJK nad Britkami 1:0
Marie Bouzková
Marie Bouzková
Sonay Kartalová
Marie Bouzková
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Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
B. J. King Cup
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Paráda! České tenistky ve čtvrtfinále Poháru Billie Jean Kingové proti Velké Británii jdou do vedení. Marie Bouzková po velkém boji urvala vítězství nad Sonayou Kartalovou 7:6 (2), 4:6 a 6:4. Ve druhé dvouhře se představí Linda Nosková proti Katie Boulterové. Tým kapitánky Barbory Strýcové otevřel soutěž pro osm nejlepších týmů v Šen-čenu. ONLINE přenosy z utkání sledujte na web iSport.

Češky odcestovaly do Číny v nejsilnější sestavě a jsou považovány za hlavní kandidátky na titul. Vedle světové šestky Noskové jsou v týmu také o dvě příčky níže postavená Karolína Muchová, Marie Bouzková (26.), Sára Bejlek (28.) a deblová světová jednička Kateřina Siniaková.

Pozice Češek zesílila ještě poté, co z týmů několika konkurentek vypadly hlavní opory. Britky se musí obejít bez vítězky US Open z roku 2021 Emmy Raducanuové, Kazachstánu se omluvila světová jednička a čerstvá šampionka US Open Jelena Rybakinová, Belgii chybí Elise Mertensová a Ukrajina postrádá desátou hráčku světa Martu Kosťukovou. Mezi elitní osmičkou chybí týmy USA, Polska či Kanady, které neprošly z kvalifikace.

B. J. King Cup 2026

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