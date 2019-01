Tenisté jsou před Davis Cupem v Ostravě. Berdycha kapitán nepřemluvil | iSport.cz

„V Ostravě jsme jako doma, těšíme se na skvělé fanoušky a uděláme vše pro to, abychom postoupili do listopadového finále soutěže,“ říkal kapitán Navrátil, který se pokoušel do týmu zpátky získat i Tomáše Berdycha. Ten se ale omluvil, po vyléčení zad se plně soustřední na turnaje. „Minule jsme sice s Nizozemci prohráli 2:3, ale to se hrálo u nich a na antuce. Bude to vyrovnaný zápas, věřím, že budeme na konci šťastnější.“

Do finálové části nového modelu Davis Cupu postoupí 18 týmů, hrát se bude v Madridu. Novinkou soutěže je i to, že se bude hrát pouze dva dny a na dva vítězné sety. V pátek jsou na programu dvě dvouhry, v sobotu čtyřhra a dvě dvouhry. Lístky do Ostravar Areny stále jsou.

„Nový formát na dva vítězné nám hráčům vyhovuje víc,“ říkal po příjezdu Jiří Veselý. „Máme další turnaje, většinou jsme z Davis Cupu odjížděli fyzicky i psychicky vyčerpaní. Po fyzické stránce to alespoň bude pro nás přijatelnější a příjemnější. Jsem připravený na všechny potřebné zápasy. Uvidíme, jak síly rozvrhneme. Jestli budu hrát oba dny, nebo jen jeden.“

Veselý dorazil ve slušivém kabátu, krk zahalený do bílého roláku. Vypadalo to, jako by v daviscupovém týmu převzal roli modemana po Radkovi Štěpánkovi. „To ne,“ zasmál se. „Já módu sleduju, ale že bych si před Davis Cupem vysloveně chystal, v čem přijedu, to úplně ne. Všichni jezdíme v civilu, tak se toho držím.“

Osmnáctiletý benjamínek Tomáš Macháč, nováček v týmu, dostal na nádraží od zástupců města dřevěného koníka. Symbol Ostravy. „Těším se strašně moc, dostat se v osmnácti do Davis Cupu byl jeden z mých cílů. Moc mě těší, že se to povedlo a budu se snažit dodat sílu do tohoto týmu.“

Hlavní nizozemskou zbraní v ostravském zápase bude 58. hráč světového žebříčku Robin Haase. Spolu s ním jsou v nominaci přední deblisté Jean-Julien Rojer a Matwé Middelkoop, tým doplňují Tallon Griekspoor a Scott Griekspoor.