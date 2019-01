Expert Kukal: Murray se v zásadě udřel, mušketýři už nejsou čtyři | iSport.cz

„Konec kariéry Andy Murrayho je pro světový tenis určitě ztráta. Já bych řekl, že se v zásadě udřel. Jeho i Djokovičův tenis je strašně namáhavý. Ale Djokovič má gen, který Murray neměl. Předváděl celodvorcový tenis, což byla šílená dřina. Má ale za sebou nesmírně úspěšnou kariéru, vyhrál tři grandslamy a je i olympijský vítěz. Mušketýři už nejsou čtyři.

Je to velká škoda. To, jak hrál, bylo nesmírně namáhavé. Druhý servis měl slušný, ale nepomáhal si lehkými body. Vše měl totálně vydřené. Problém je, že trávy z okruhu zmizely a velká část turnajů se hraje na tvrdém povrchu, což je na nohy hrozné.

Já osobně sis myslím, že udělal chybu, když vloni začal příliš brzo po operaci. Vzpomínáte, jak hrál kulhající v Queen´s Clubu? Že tam tehdy předčasně začal, to byla strašná chyba. Obzvlášť na trávě, kde můžete každou chvíli mít špatný pohyb. Kdyby pauzíroval dva roky, furt by byla možnost návratu. Teď je to těžké.

I ostatní ale mají problémy. Nadal se na antukovou sezonu připraví, ale taky není schopen hrát celý rok. Geniální je Federer, protože měl jediné vážnější zranění, když si hrál s dětmi ve vaně. Jeho odolnost je neuvěřitelná, i lehkost, s jakou hraje. Federer je největší talent tenisu, jaký se kdy narodil. Teď v Perthu se zdálo, že hraje v životní formě.

Murray neměl koncový úder, ale bylo vidět, že poctivou prací uspěl. Vyhrál ale US Open mezi juniory, takže měl i talent. Byl to mimořádný hráč, je vidět, že všechno záleží především na hlavě. Je to inteligentní kluk. Je to Skot, tam neměli žádnou tradici. Ale on je mimořádná osobnost, borec se smyslem pro humor. Myslím ale, že bez Lendla (bývalého osobního trenéra) by furt prohrával, nedotahoval by velké turnaje.

Lendl mu hodně pomohl. Měl stejnou zkušenost, nemohl dlouho vyhrát až do chvíle, kdy v čtyřiaosmdesátém vyhrál v Paříži poté, co prohrával 0:2 na sety. Tím se to zlomilo. On nepatří do kategorie superkoučů, kteří nemají žádné trenérské zkušenosti a mají hráče morálně podporovat. Lendl tomu hodně rozumí.

Z mušketýrů má nejvíc talentu Federer, ale Murray dokázal, že hráč, který má všechny údery a poctivě normálně maká, může být úspěšný. D'Artagnan to není, mezi mušketýry je čtyřka. Nejen na počet titulů. Ostatní dokázali zázračné věci. Nadal vyhrál jedenáctkrát Roland Garros, to je šílené. Podobné je to s počtem Federerových vítězných Wimbledonů. A Djokovič není bez šance ho dohnat.

Murray je v zásadě čtvrtý vzadu. Ale přesto dvakrát vyhrál Wimbledon, jednou US Open, i olympiádu. Kromě té trojky je nejúspěšnější hráč. Murray to dokázal, je to čtyřka. Je to úžasná kariéra.“