Češi nominovali na Davis Cup. Navrátil povolal na Nizozemsko i mladíky | iSport.cz

Hlavní nizozemskou zbraní v ostravském zápase bude 58. hráč světového žebříčku Robin Haase. Spolu s ním jsou v nominaci přední deblisté Jean-Julien Rojer a Matwé Middelkoop, tým doplňují Tallon Griekspoor a Scott Griekspoor.

Osmnáctiletý Macháč ze Sparty Praha Navrátila zaujal výkony na turnajích kategorie futures v závěru loňského roku. "Potvrdil, že by měl dostat šanci do daviscupového týmu," řekl kapitán na jeho adresu. Sedmnáctiletý Lehečka zase vyhrál juniorský turnaj v Austrálii a na grandslamovém Australian Open zatím postoupil do 3. kola juniorky. "Myslím, že by se ta šance těm mladým měla dát. A neměla by se jim dát jen tak, že budou v tom týmu," doplnil Navrátil.

Je připravený některého z mladíků nasadit i v ostrém zápase, ale rozhodovat se bude podle tréninků v týdnu před utkáním. "Počkám, jak se ti dva mladí budou jevit. Nejsou tam z důvodu, že by s námi měli jen trénovat, určitě bych je chtěl alespoň do jednoho zápasu postavit," řekl kapitán.

Duel s Nizozemskem se bude hrát 1. a 2. února v Ostravě. Jeho vítěz v novém formátu Davisova poháru postoupí do listopadového finále této týmové soutěže, které se za účasti 18 týmů uskuteční v Madridu. "Myslím, že je to strašně důležitý zápas. Čeká nás velice kvalitní a těžký soupeř," prohlásil Navrátil.

Veselý, Rosol a Pavlásek byli u posledního zápasu s Nizozemskem, který Češi v roce 2017 prohráli 2:3 a sestoupili ze Světové skupiny. Už tehdy se tým musel obejít bez Tomáše Berdycha, jenž následně v únoru 2018 ohlásil konec daviscupové kariéry.

Český kapitán věří v odvetu za porážku na antuce v Haagu. "Teď je máme na domácí půdě a chtělo by jim to vrátit tenhle výsledek a vyhrát. Doufám, že lidi přijdou klukům fandit a bude znovu velice dobrá atmosféra," doplnil Navrátil.

