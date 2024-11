Berdych: Nebudeme dělat zmetky, peníze pod kontrolou. Je to výzva

Ujal se role daviscupového kapitána, aby novou generaci dovedl tam, kam sám dvakrát došel jako hráč. Tomáš Berdych, wimbledonský finalista a nejlepší český tenista třetího tisíciletí, má nově pod rukama mladou českou trojku Tomáš Macháč, Jiří Lehečka a Jakub Menšík. A všichni společně cílí na zisk další salátové mísy. Stejně metodicky a profesionálně, jako přistupoval ke svému tenisu, si vede někdejší čtvrtý hráč světa v nové funkci. Jak chce jako introvert dělat dobrou atmosféru? Proč do realizačního týmu nepřizval bývalého parťáka Radka Štěpánka? Nepoznamenal konec spolupráce s Jiřím Lehečkou jejich vztah? O tom všem se rozvyprávěl v podcastu Centrkurt.

Začněme klíčovou otázkou – kolik kilometrů máte letos naježděno na kole?

(smích) „Budeme muset změnit téma z cyklistiky na golf a místo kilometrů počítat golfový rundy. Kolo bylo moje hobby během covidu, silnice byly volnější a bezpečnější. Teď, když slyším různé historky a vidím ten provoz, už mě to na něj moc netáhne.“

Takže jste propadl golfu?

„Není to tak, že bych dvakrát týdně chodil za trenérem. Hlavně mě baví, protože vidím smysl v tom, že se můžu donekonečna zlepšovat. V tom je ten sport skvělý.“

Vypadáte prakticky pořád stejně, jako když jste s tenisem skončil, ani kilo jste nepřibral. Jak to děláte?

„Já paradoxně ještě pár kilo shodil, když se vyloženě koukáme jen na váhu. Samozřejmě první důvod bude ten, že vám opadnou svaly, když přestanete profesionálně sportovat. Za druhé si tělo odpočinulo a začalo přirozeněji fungovat, když zmizel stres, cestování, časové posuny, nepravidelné jídlo. Mám svoji rutinu, jím třikrát denně s rozumem, ale nijak se neomezuju. Mám rád víno, to si klidně dám. A pořád se hýbu. Na golfu chodím skoro pořád pěšky, za jednu rundu uděláte takových dvanáct kilometrů, což už je třikrát čtyřikrát do týdne slušná procházka. Sem tam si zacvičím, držím takový přirozený životní styl.“