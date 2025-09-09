Menšík před Laver Cupem: Federer? Chci fotku s Currym! Co vzkázal kritikům?
PŘÍMO Z DELRAY BEACH | Na cestě k největším tenisovým metám neumdlévá. Po nepovedeném US Open si Jakub Menšík naordinoval tréninkový blok na Floridě a hlásí: Cítím se skvěle! Čerstvě dvacetiletý borec vyhrál od velkého triumfu v Miami pouze 13 z 24 utkání, z prvních kritických hlasů si ale nic nedělá. „Někdy bych těmhle lidem přál, ať si zkusí, co to vůbec je. A pak můžou dělat chytráky,“ opáčila dvojka českého daviscupového týmu exkluzivně pro deník Sport a web iSport.
Gratulace k nedávným dvacetinám. Jak jste je oslavil?
„Díky moc. Už asi potřetí za sebou slavím narozeniny v Americe. A cítil jsem změnu. Když jsem ráno vstal, řekl jsem si, že už jsem muž. (smích) Ba ne, bylo to skvělé. V neděli před narozkami jsem odletěl do Bradentonu, kde jsem je strávil spolu s týmem a přítelkyní. Šli jsme na fajn večeři, pobyli jsme i pár hodin na pláži.“
Dostal jste nějaký vtipný dárek?
„Nevím, jestli vtipný, ale můj trenér Tomáš (Josefus) mě ještě v New Yorku pozval do české restaurace, takže padla i svíčková. To byl v Americe netradiční dárek.“
Říká se, že všechno zlé je pro něco dobré. Vy jste po brzkém vypadnutí ve druhém kole US Open získal najednou čas na přípravu a zařadil jste tréninkový blok v IMG akademii na Floridě. Pomohl?
„Každý grandslam je náročný a v New Yorku mě potkala velice těsná pětisetová prohra (se 184. hráčem žebříčku Ugem Blanchetem). Já byl v jeho kůži před dvěma lety taky. Vím, jaké to je být rozjetý a plný adrenalinu z kvalifikace. Byly to 4 hodiny a 40 minut bitvy, pro které žiju. Že to nevyšlo, mi vůbec nevadí. Zase je to další zkušenost, času mám spoustu. Tak jsem aspoň využil pauzy v programu na tréninkový blok, který jsem neměl během roku skoro žádný a už jsem cítil, že ho potřebuju.“
Povedl se?
„Jo, obuli jsme se do toho, od New Yorku mám už skvěle natrénované skoro dva týdny. V Bradentonu bylo strašně fajn prostředí i náročné podmínky na hraní. Skvělá aklimatizace na Davis Cup i příprava na konec sezony. Pár fází jsme si tam dali i s mladým Martinem Dammem, který se tam taky připravoval.“
V březnu jste šokoval vítězstvím v Miami, teď jste asi hodinu jízdy od místa svého zatím největšího triumfu. Vrátily se vám vzpomínky?
„Samozřejmě ano. Hlavně díky počasí, ta vlhkost je tady příšerná. (smích) Ale vážně, cítím se fakt zase skvěle.“
Z Delray Beach letíte rovnou na Laver Cup do San Francisca a odtamtud na turnaje do Asie. Jak dlouho nebudete doma?
„Naposledy jsem byl doma na den po Wimbledonu. V kuse budu pryč asi tři měsíce, vracím se až někdy v půlce října.“
Přemýšlel jste, jestli Laver Cup, který extra nezapadá do programu, vzít? Nebo je to taková pocta a zároveň finančně zajímavá nabídka, že nejde odmítnout?
„Pokud vás pozvou na Laver Cup do základu, tak