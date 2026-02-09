Odveta za nedůstojnou Floridu? Není třeba dělat naschvály, hlásá Berdych před USA
Po roce přijde daviscupová odveta s týmem hvězd a pruhů. Nikoliv už v pekelné floridské sauně, nýbrž v Česku. Jednou z možností, kterou v boji o Final 8 Davis Cupu v půlce září na americké tenisty vytasit, je antuka na štvanickém centrkurtu. Kapitán Tomáš Berdych ji však ještě musí prodiskutovat s týmem, jehož příští složení by si v ideálním světě představovala takto: Menšík, Lehečka, Macháč a deblový pár Nouza – Rikl.
Tři výhry, jedna těsná porážka. Tomáš Berdych drží v kapitánské pozici u Davis Cupu vysoký standard a rád by druhý rok po sobě prošel s ambiciózním týmem až na vyvrcholení do Boloni. K tomu ale jeho parta bude muset opět vyřadit jeden z nejsilnějších výběrů planety – USA.
Když se před letošním ročníkem losoval pavouk, byli Češi coby desátý tým daviscupového žebříčku postaveni do cesty proti sedmičkám z USA, byť síle obou týmů tak nízké umístění neodpovídá. Jak berete repete s Američany?
„Je škoda, že dva takhle silné týmy se musí dva roky po sobě potkávat už ve vyřazovací fázi. Myslím, že oba týmy si zaslouží dostat se do Final 8. Výhoda bude trochu na naší straně, budeme hrát doma. Těším se na ně, oni nám budou chtít porážku vrátit. Bude to mít náboj. Je to velká výzva.“
Jak by podle vás měl vypadat ideální a nejsilnější český výběr na Američany?
„Tři kluci singlisti jsou jasní. (Menšík, Lehečka, Macháč) Nechci z toho tady dělat nominační tiskovku, ale cítím, že do tohohle formátu jsou deblisti potřeba. Takže tam vidím i Petra Nouzu s Patrikem Riklem.“
Proti Švédům dostali o víkendu v Jihlavě šanci, i přes nervozitu z debutu odvrátili mečbol a přinesli postupový bod. Udělali na vás Nouza s Riklem dojem?
„Debl byl hodně výživný, úroveň měl vysokou. Kluci měli i slabší chvilku, ale to k premiéře taky patří. Na první zápas neměli snadné soupeře (Goransson, Grevelius), o to jsem radši, že ho zvládli. Je před nimi dalších osm měsíců tenisu, stát se může všechno. Ale pevně věřím, že kluci budou pokračovat v tom, co je zdobí v posledních měsících. Hrají spolu, pracují na sobě, zlepšují se a jdou nahoru. Pokud bude ta tendence u nich stejná, tak nemám důvod do toho sahat.“
Nejslabším povrchem Američanů je antuka. Bude to preferovaný povrch na září, byť se utkání bude konat po betonovém US Open a před asijskou šňůrou, která rovněž probíhá na rychlém povrchu?
„Budu o tom určitě hodně přemýšlet, protože varianta to samozřejmě je. Ale nefunguje tady jen slovo kapitána, je to o všech v týmu. To je práce, která nás čeká v nejbližších týdnech a měsících. Musíme zjistit, do kdy je potřeba rozhodnout, pak to probrat s kluky. Je tam více variant. Určitě je to na zvážení. Dáme hlavy dohromady a určíme, co pro nás bude nejlepší, abychom měli co největší šanci dojít dál a zahrát si zase v Boloni.“
Loni v Delray Beach se s USA hrálo ve skromných podmínkách, týmy měly šatny ve stavbařských buňkách, na vyvrcholení strhující bitvy zůstalo v ochozech jen pár desítek fanoušků. Sporná byla i volba Floridy, v extrémním zářijovém dusnu vás chtěli soupeři uvařit. Budete chtít o to víc Američanům ukázat, jak se má Davis Cup pořádat?
„Myslím, že za nás se vyhlašoval i nejlepší hostitel a že jsme to docela dostkrát vyhráli. Není potřeba vymýšlet nic jiného a dělat jim něco naschvál. Zápas připravíme s čistou hlavou tak, jak ho chceme mít připravený. To, co chystáme pro sebe, dostanou i soupeři. A věci, které můžeme ovlivnit, si samozřejmě vybereme podle sebe. Spíš je lepší energii nechat na ten týden a celý víkend. My to takhle děláme pořád, už nevím, co bych si vymyslel lepšího. Podmínky máme skvělé, takže nevidím důvod, proč vymýšlet něco navíc.“