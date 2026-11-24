ONLINE: Sparta hraje v Brně, Vítkovice čeká výjezd do Pardubic. Třinec - Hradec Králové
Souboj hokejistů Třince a Hradce Králové bude patřit mezi hlavní taháky 22. kola Tipsport extraligy. Oceláři, kteří mají v čele soutěže náskok šesti bodů na druhé Pardubice, se na východě Čech pokusí od 18.00 vrátit na vítěznou vlnu po páteční porážce v Litvínově. Dynamo přivítá Vítkovice, prestižní souboj se odehraje v Brně, kde nastoupí Sparta. ONLINE přenosy ze všech duelů sledujte na webu iSport.
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V domácím prostředí se představí nejhorší dva týmy soutěže. Poslední Olomouc přivítá Litvínov, třináctá Mladá Boleslav bude hrát s třetím Kladnem. Čtvrté České Budějovice hostí šestou Plzeň, před níž jsou o tři body. Páté Karlovy Vary se utkají s osmým Libercem, od kterého je dělí jen dva body.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|21
|16
|1
|1
|3
|83:50
|51
|2
Pardubice
|21
|14
|1
|1
|5
|78:51
|45
|3
Kladno
|21
|8
|4
|4
|5
|63:60
|36
|4
Č. Budějovice
|21
|11
|0
|2
|8
|59:59
|35
|5
K. Vary
|20
|9
|2
|1
|8
|46:40
|32
|6
Plzeň
|21
|5
|8
|1
|7
|54:50
|32
|7
Sparta
|21
|9
|1
|2
|9
|56:51
|31
|8
Liberec
|20
|8
|1
|4
|7
|58:55
|30
|9
Mountfield
|21
|8
|2
|2
|9
|56:53
|30
|10
Brno
|20
|6
|3
|3
|8
|51:59
|27
|11
Litvínov
|21
|7
|2
|1
|11
|48:58
|26
|12
Vítkovice
|20
|5
|2
|2
|11
|47:60
|21
|13
M. Boleslav
|21
|5
|2
|2
|12
|42:70
|21
|14
Olomouc
|21
|4
|1
|4
|12
|42:67
|18
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