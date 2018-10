Češky budou ve finále Fed Cupu v nejsilnější sestavě, USA hvězdy chybí

Zápas se bude hrát 10. a 11. listopadu ve vyprodané pražské O2 areně. Před domácím publikem slavily české tenistky triumfy ve finále nad Ruskem (2015), Německem (2014) a Srbskem (2012). Američanky mají fedcupových trofejí osmnáct a ve vzájemné bilanci s ČR jasně vedou: z dvanácti soubojů vyhrály deset. Loni vyřadily oslabený český tým v semifinále na domácí půdě, v roce 2009 ho porazily v semifinále v Brně.

Češky jsou ve finále pošesté za posledních osm let. Finále ještě tým kapitána Pály neprohrál, triumfoval v letech 2011, 2012, 2014, 2015 a 2016. "Ve finále se nám to daří, proti Američankám se nám to tolik nedaří. Nikdy jsme neprohráli v O2 areně, ale nikdy jsme Američanky neporazili. Já jsem z nominace nadšen, vážím si toho, je to pro mě nejsilnější možný tým, jaký jsem mohl postavit. Holky se nesmírně těší na fanoušky," řekl Pála na tiskové konferenci.

Američanky ještě nominaci oficiálně neoznámily, ale podle dosavadních informací by měly přivézt oslabenou sestavu nejen bez Sereny Williamsové a Coco Vandewegheové, jejichž neúčast byla jistá předem. "Pokud by to takhle bylo, tak pro mě je to překvapivá nominace, abych řekl pravdu. Vůbec jsem nepochyboval, že by nepřijela Sloane Stephensová nebo Madison Keysová," komentoval to Pála.

Zdůraznil ale, že americké tenistky by mohly i v této sestavě český tým potrápit. "Je to taková trošičku zákeřná nominace pro nás. Pokud to tak bude, tak každý včetně nás bude čekat, že vyhrajeme. Ale ten zápas bude nesmírně těžký a my se musíme připravit," doplnil.