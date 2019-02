Hvězda Halepová v Ostravě: Plíšková? Šampionka a jedna z nej kamarádek | iSport.cz

Při vší úctě k ostatním, nikdo z rumunského týmu nebudí v Ostravě větší pozornost. Středeční oficiální tisková konference, kde se měla média ptát všech členek, byla dokonce tak krátká, že hvězda Simona Halepová se smíchem pronesla: „Lepší mítink s novináři jsem nezažila.“

Zatímco její kolegyně už měly volno, třetí nejlepší singlistka světa pak rozdávala individuální rozhovory. Téma číslo jedna? Její pěkný vztah s Karolínou Plíškovou, se kterou má Halepová pozitivní bilanci 6:2.

„Karolína je velmi dobrá hráčka a šampionka, vždyť vyhrála tolik turnajů! Hraje tenis opravdu na té nejvyšší úrovni, mám pro ni jen hezká slova. Navíc je to jedna z mých nejlepších kamarádek na okruhu,“ usmívala se rodačka z Konstanci. „Jsem opravdu šťastná, že Karolína přijela a že si proti sobě zahrajeme. Jsem připravená, ale zároveň je mi jasné, že to bude hodně těžké,“ upozorňovala.

Paradoxem však je, že ve Fed Cupu je na tom s bilancí 1:0 lépe Plíšková, která v minulém roce vyhrála i poslední vzájemný zápas v Madridu.

Zároveň však Halepová, která na Australian Open došla do 4. kola (vypadla se Serenou Williamsovou), prohlásila, že bez Petry Kvitové mohou být Češky oslabené. „Těžko říct, jak silné budou bez Petry, ale je to skvělá hráčka, takže vám bude chybět. To je bez debat,“ vypálila naprosto upřímně na české novináře.

Kdo tedy Kvitovou, která v úterý svědčila u soudu v Brně, nahradí a bude domácí dvojkou? „Netuším. Podle papíru by to podle mě měla být asi Kateřina Siniaková, ale teprve se to uvidí. Češky mají vždycky velmi dobrý tým, je proti nim těžké hrát. Vyhrály spoustu zápasů i v nekompletním složení,“ upozornila Halepová, již doplnil i kapitán Florin Segarceanu.

„Že nedorazila Petra Kvitová, je pro nás samozřejmě lepší. S Karolínou Plíškovou v Austrálii ukázaly, že jsou to vynikající hráčky, zaslouženě patří do první světové desítky. Z tohoto pohledu se naše šance o něco zvýšily, přesto souhlasím s Petrem Pálou, že je to padesát na padesát,“ uvedl. „Češky hrají doma, požene je plná hala, navíc jsou to šampionky, takže mají sebevědomí,“ dodal Segarceanu.

Podobně jako se na české straně čeká nasazení Kateřiny Siniakové, i Rumunky mají o své dvojce jasno. Měla by jí být Mihaela Buzarnescuová, 29. hráčka světa, byť oficiálně to samozřejmě ještě nikdo nechce potvrdit.

Hodně se řeší povrch

Samostatným tématem je v Ostravar Aréně povrch středně rychlého kurtu Novacrylic Ultracushion, na němž se hrál před pár dny mužský Davis Cup. Ihned po jeho skončení se dřevěný podklad se speciálním povrchovým nástřikem natíral, aby se po týdnu hraní opět zpomalil. „Je zvláštní, potřebujete pár dní, abyste si na něj zvykli. Nedá se přirovnat k žádnému jinému, na kterém jsme hráli. Těžko se to vysvětluje, ale míček má opravdu zvláštní spin,“ všiml si rumunský kapitán.

Halepová naopak neřešila rychlost ani rotaci, ale zaujala ji barva. Přesněji řečeno odlišně nastavená světla v hale, která následně vytvářejí optický klam. „Míček na té zelené trochu splývá a je hůř vidět, ale věřím, že si na to v dalších dnech zvyknu lépe. Zatím jsem na něm totiž trénovala jen jednou,“ uzavřela tenistka, která nedávno začala spolupracovat s novým trenérem.

Jejich první společnou akcí by měl být turnaj v katarském Dauhá, který se hraje příští týden. S jakou náladou tam po víkendu na Moravě dorazí?