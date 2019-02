Prohra s Rumunkami? Pořád jsme dotahovaly, mrzelo Češky | iSport.cz

Do čtyřhry jste šly jako papírové favoritky, co se stalo?

Siniaková: „My jsme byly favoritky, protože jsme číslo jedna v žebříčku? Ony jsou velmi dobré hráčky, bylo to vyrovnané, těžké. Bojovaly jsme až do konce. Udělaly jsme ale hodně chyb. Pro mě to byl hodně dlouhý den.“

Jak jste se po vítězné dvouhře cítila? Byl to velký zápřah?

Siniaková: „Žádný zdravotní problém nemám, ale únava znát byla. Byl to hodně dlouhý debl, dvě a půl hodiny nebo kolik. Nebyla to pro mě procházka růžovou zahradou, nohy jsem cítila. Tým mi hodně pomáhal, bohužel koncovka nebyla z mé strany nejlepší.“

Jak jste se, Barboro, cítila při premiéře ve Fed Cupu vy? Nakolik se na vás podepsalo, že vám chyběly zkušenosti z týmové soutěže?

Krejčíková: „Bylo to těžké, ale na to, že to byl můj první zápas, nechala jsem tam všechno. Doufala jsem, že vyhrajeme a budeme mít větší radost. Celkově to hodnotím ale pozitivně. Byl to pro mě první zápas před vyprodanou arénou a když mě bude kapitán znovu chtít, budu se hrozně těšit.“

Pála: „Určitě tě chtít budu!“

Všechny sety byly vyrovnané, kde se podle vás zápas lámal?

Krejčíková: „Tak...i první set byl strašně vyrovnaný, mohlo to dopadnout i naopak. Lámalo se to tím, že jsme pořád prohrávaly. Nebyly jsme nahoře, pořád dotahovaly, snažily se držet. Ony byly na koni a koncovky nám utekly o pár míčků.“

Výborně zahrála především Niculescuová, souhlasíte?

Krejčíková: „Nejen ona, obě hrály velmi dobře. Neviděla jsem je nikdy dřív takhle zahrát. Čekala jsem těžký zápas, je to Fed Cup, hrály opravdu velmi dobře. Je to zklamání, ale musíme myslet dál.“

Kateřino, za stavu 1:2 na zápasy jste ve dvouhře s Buzarnescuovou prohrávala 0:3, co se vám v té chvíli honilo hlavou?

Siniaková: „První, co mě napadlo, že nechci dostat dalšího kanára od Rumunky! To mě heclo. Získala jsem první gem, potom ji brejkla zpátky a to mi dodalo sílu. Jsem ráda, že mě i publikum táhlo.“

Věděla jste, že do dvouhry půjdete? Před zápasem jste se šly rozcvičovat s Vondroušovou obě...

Siniaková: „Ano, byly jsme obě v šatně, obě jsme se připravovaly, nechávaly jsme soupeřky na rozpacích. Já ale od kapitána věděla, že půjdu hrát, to pro mě bylo důležité.“